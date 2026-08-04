Policía brasileña investiga a sospechosos de planear ataques durante elecciones

Esta imagen difundida por la Policía Civil de Brasilia muestra a un agente incautando dispositivos electrónicos a sospechosos acusados de planear ataques en Brasilia el 4 de agosto de 2026, de cara a las elecciones generales de octubre. La investigación apunta a ocho personas, de entre 19 y 31 años, en cinco estados del país, cuyas comunicaciones interceptadas "contenían referencias reiteradas a Brasilia como destino de una movilización planificada para el período electoral de 2026", según un comunicado de la Policía Civil de Brasilia. ( AFP )

La policía brasileña realizó este martes una operación para investigar a sospechosos de planificar ataques en Brasilia durante las elecciones de octubre, informó una nota oficial.

Las pesquisas apuntan a ocho personas de entre 19 y 31 años en cinco estados del país, cuyas comunicaciones intervenidas "hacían referencias reiteradas a Brasilia como destino de una movilización prevista para el período electoral de 2026", según la nota de la Policía Civil.

Los sospechosos compartieron "manuales para la fabricación de artefactos explosivos" y discutieron la "invasión de edificios, selección de objetivos, formación táctica, reclutamiento interestatal, análisis de mapas y (...) modelos tridimensionales de edificios situados en la región central" de Brasilia.

Las medidas apuntan a incautar dispositivos electrónicos y "aclarar el grado de organización y el nivel de desarrollo de las acciones discutidas" por los investigados.

Los candidatos de la contienda

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva enfrentará en los comicios al candidato derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), preso por golpismo.

La policía indaga sobre posibles delitos de asociación criminal y apología del crimen, entre otros, sin que por ahora los hechos se encuadren dentro de la legislación sobre terrorismo.

La operación es conducida por la División de Prevención y Combate al Extremismo Violento de la Policía Civil de Brasilia.

Lula lidera las encuestas. Su intención de voto para la segunda vuelta es de 48% contra 43% de Flávio Bolsonaro, según el instituto Datafolha.