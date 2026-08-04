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infección intestinal presidente Guatemala
infección intestinal presidente Guatemala

Presidente de Guatemala suspende actividad pública por infección intestinal

La alerta roja se ha declarado en varios departamentos de Guatemala debido a la actividad del volcán de Fuego y la salud del presidente

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    Presidente de Guatemala suspende actividad pública por infección intestinal
    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. (EFE/ MARIANO MACZ)

    El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, se vio obligado a suspender su agenda pública por una infección intestinal, aunque lidera la crisis por la erupción del volcán de Fuego, informó este martes la vocera del gobierno.

    "La salud del señor presidente está siendo monitoreada (...). En días anteriores estuvo en unas situaciones más difíciles", dijo en rueda de prensa la secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Karina García, al responder por la ausencia de Arévalo.

    El mandatario, de 67 años, padece de una infección intestinal y "tiene que ser tratado con antibióticos", pero "ya está mejor", añadió.

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    La enfermedad del presidente le ha impedido aparecer públicamente durante la erupción del volcán de Fuego, que ha provocado hasta el momento la evacuación de 1,700 personas en las comunidades aledañas al coloso, de 3,763 metros de altura.

    Situación actual

    El proceso eruptivo iniciado el lunes llevó a declarar alerta roja, de máxima peligrosidad, en los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, donde viven 1.6 millones de personas.

    • "Lo más importante es que no es nada grave", y pese a la enfermedad Arévalo está "trabajando", "pendiente" de la situación del volcán y "liderando el país", señaló García.
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