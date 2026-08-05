Argentina renovó intercambio de monedas con China por cinco años

El presidente argentino, Javier Milei, ha resaltado que la relación con China y Estados Unidos es cuestión de "geopolítica". ( EFE/ JOHN REYES MEJIA )

Los bancos centrales de Argentina y China renovaron por cinco años su acuerdo bilateral de intercambio de monedas (swap) por 130,000 millones de yuanes (unos 19,000 millones de dólares) que rige desde 2009, informó este miércoles la autoridad monetaria argentina.

La renovación se da en un contexto en que el Banco Central (BCRA) busca incrementar sus reservas internacionales ante las elecciones presidenciales de octubre de 2027, que en Argentina suelen estar signadas por mayor volatilidad en los mercados y turbulencias financieras.

La extensión del plazo de vencimiento del nuevo acuerdo "permitirá brindar una mayor previsibilidad sobre la continuidad de esta herramienta", dijo el BCRA en un comunicado.

Precisó que se mantiene vigente la activación de 35,000 millones de yuanes (unos 5,000 millones de dólares) realizada a comienzos de 2023, y renovada en 2024 y 2025 destinada a "respaldar la estabilidad financiera en Argentina" y "dar soporte al comercio y la inversión" entre ambos países.

Otro acuerdo con EE.UU.

Argentina también firmó en 2025 un swap de monedas con Estados Unidos por 20,000 millones de dólares, en la previa de las elecciones legislativas de octubre de ese año.

Durante la campaña que lo llevó a la presidencia en 2023, el mandatario argentino Javier Milei prometió que no haría "negocios con China" ni "con ningún comunista". Tras su elección, adoptó una postura más pragmática, pese a su alineamiento con el presidente estadounidense Donald Trump.

Este giro se consolidó tras la renovación en 2024 y 2025 del tramo activado del swap.

"Una cosa es la geopolítica y después está la cuestión comercial", dijo Milei a comienzos de 2026. "Eso no quiere decir que yo no esté profundamente alineado geopolíticamente con Estados Unidos", añadió.

China es el principal origen de las importaciones argentinas, mientras que entre los destinos de exportación se ubica detrás de Brasil.