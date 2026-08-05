Opositora Dinorah Figuera llega a Venezuela para diálogo con el gobierno

Fotografía de archivo del 18 de junio de 2026 de la exdiputada venezolana Dinorah Figuera durante una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela. ( EFE/ RONALD PEÑA )

La opositora venezolana Dinorah Figuera llegó el miércoles a Venezuela procedente de España, para encabezar la primera ronda de negociaciones con el gobierno interino para alcanzar una transición política, en un proceso respaldado por Estados Unidos.

El jefe negociador del gobierno, Jorge Rodríguez, y la representante de la oposición, Dinorah Figuera, sostuvieron una llamada telefónica el sábado para anunciar que esta semana iniciaría el proceso en Caracas.

La mesa de diálogo se abre siete meses después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos, y de que su vicepresidenta Delcy Rodríguez, asumiera como presidenta encargada.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington.

Figuera, quien ha estado en exilio, arribó al aeropuerto internacional José Antonio Anzoátegui de Barcelona, a unos 240 km de Caracas, junto a otros dirigentes que integran la comisión negociadora.

"Atentos a lo que es en esta semana la apertura oficial de este proceso de diálogo que busca la reinstitucionalización de la democracia", dijo Figuera en entrevista con la televisora Televen a su llegada al aeropuerto.

Destacó que se prevén cambios en el Tribunal Supremo de Justicia y en el Consejo Nacional Electoral, además de una reivindicación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos.

Figuera encabezaba la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, pero que fue desconocida por Maduro. Washington, en tanto, consideró que fue elegida de manera legítima.

Reacciones del gobierno

El ministro de Interior y jefe del partido oficialista, Diosdado Cabello, que ha señalado que el diálogo no se trata de una "capitulación", dio la bienvenida al equipo opositor.

"Nosotros los recibimos, esperamos que vengan dispuestos a conversar, que vengan dispuestos a incorporarse, a seguir trabajando por este país", dijo en su programa de los miércoles que se transmite en la televisión estatal.

Acotó que el gobierno interino no tuvo "injerencia en la selección de la gente que estará representando a la oposición".

El diálogo ocurre sin la participación de la principal líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien no fue invitada a las conversaciones, pero afirmó que no obstaculizará el proceso.