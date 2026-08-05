Muere hipopótamo bebé de la colonia de Pablo Escobar tras ser rescatado en Colombia

Hipopótamos en el agua. ( EFE )

Un hipopótamo bebé descendiente de los ejemplares que fueron introducidos en Colombia por el narcotraficante Pablo Escobar murió el miércoles, tras ser rescatado en estado de desnutrición, informó una corporación ambiental a la AFP.

El animal, que tenía unos 15 días de nacido, fue hallado sin su madre el jueves por pescadores a orillas de un río. Estaba escondido entre arbustos en una zona rural del departamento de Antioquia.

El gobierno calcula que en esa zona hay por lo menos 200 hipopótamos descendientes de un grupo que el abatido barón de la cocaína llevó a su emblemática Hacienda Nápoles, en Antioquia, en la década de 1980.

Impacto ambiental

Hoy constituye la colonia de hipopótamos más grande fuera de África.

La especie, considerada invasora, se reproduce sin control en la ribera del río Magdalena, el más grande del país.

El hipopótamo bebé ingresó con signos crónicos de deshidratación, malnutrición y un cuadro gastrointestinal agudo que complicó todo su cuadro clínico, dijo en una declaración en video un veterinario de la corporación ambientalista Cornare.

Pese a las maniobras de rescate y rehidratación, el individuo no tuvo una respuesta adecuada al tratamiento y falleció, agregó.

El hipopótamo recién nacido había sido trasladado a un santuario en la Hacienda Nápoles, que hoy en día es un parque temático.

Medidas oficiales

Tras la muerte de Escobar a manos de la fuerza pública en 1993, los animales escaparon. Desde entonces alteran el ecosistema y han atacado a pobladores.

El gobierno del presidente saliente Gustavo Petro aprobó este año un plan para sacrificar a cerca de 80 individuos, tras intentos fallidos por frenar su reproducción mediante esterilizaciones.