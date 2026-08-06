México reforzará seguridad tras suspensión de envíos de aguacate a EE.UU.

Un trabajador clasifica aguacates en una planta empacadora de aguacates del municipio de Ario de Rosales, en el estado de Michoacán, México, el 17 de abril de 2026. ( ALFREDO ESTRELLA / AFP )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofreció el jueves reforzar la seguridad en la zona de producción de aguacate, luego de que Estados Unidos suspendiera las importaciones de este fruto por una alerta de violencia.

Michoacán, con costa en el Pacífico, es el principal productor de aguacate en México con unos dos millones de toneladas al año.

El estado enfrenta una crisis de violencia, con asesinatos de autoridades y extorsión a productores a manos del crimen organizado.

Las autoridades estadounidenses inspeccionan por protocolo las plantaciones y empacadoras del fruto de exportación. Ya en 2024, los envíos fueron suspendidos temporalmente luego de que dos inspectores fueran agredidos en ese estado.

"Estamos haciendo un plan de trabajo para garantizar todavía más la seguridad en ciertas zonas donde no había tanta presencia de la Guardia Nacional", dijo la presidenta en su rueda de prensa diaria.

Solicitud de reunión a autoridades EE. UU.

Agregó que su gobierno pidió una reunión con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para que los inspectores vuelvan a sus labores, o sustituirlos con personal mexicano.

Michoacán, un estado del tamaño de Costa Rica, es un fuerte exportador agrícola, principalmente de aguacate y limón.

La mayor temporada de envío de aguacate es antes del Super Tazón que se juega en febrero.

Este año, los productores de Michoacán y su vecino Jalisco enviaron un récord histórico de 127.000 toneladas.

Esta nueva suspensión de los envíos de aguacate ocurre en medio de una difícil relación entre México y Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha dicho que México está gobernado por los cárteles y amenazado con enviar a militares para combatir grupos criminales. Sheinbaum ha rechazado este escenario.