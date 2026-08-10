Sismo de 7.4 en Colombia provoca cierre de carretera y daños en edificaciones

La gente evacua tras un terremoto en Bogotá el 10 de agosto de 2026. Un fuerte terremoto sacudió Colombia el 10 de agosto y se sintió con fuerza en ciudades importantes como Bogotá y Cali, e incluso en Quito y Panamá, según el Servicio Geológico Colombiano y confirmado por periodistas de la AFP ( AFP )

El fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes dejó sus primeras afectaciones materiales en ciudades como Cali y Manizales, mientras las autoridades activaron inspecciones de infraestructura y ordenaron el cierre preventivo de la vía Bogotá-Villavicencio.

El movimiento ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, de acuerdo con el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). La entidad estableció una profundidad de 96 kilómetros.

El dato representa una actualización frente al informe preliminar, que había calculado una magnitud de 6.7 y una profundidad de 82 kilómetros. Posteriormente, el SGC elevó la magnitud a 7.4 y situó el foco a 96 kilómetros.

El epicentro estuvo localizado a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, 22 kilómetros de Río Iró y 32 kilómetros de Nóvita, todos municipios del Chocó.

Daños en edificaciones

Imágenes difundidas por Radio Caracol en la red social X muestran las primeras consecuencias materiales del movimiento en el occidente colombiano.

En las fotografías se observan desprendimientos de ladrillos y partes de muros sobre aceras y calles, así como daños en fachadas de establecimientos comerciales. Otras imágenes muestran estructuras parcialmente afectadas y grietas visibles en edificaciones.

En Manizales también se reportaron afectaciones en varios inmuebles. Los primeros informes e imágenes muestran caída de mampostería, daños en fachadas y afectaciones en edificaciones del centro de la ciudad.

Cali figura igualmente entre las ciudades donde se registraron daños materiales. Reportes posteriores al movimiento muestran edificaciones con pérdida de partes de sus estructuras y desprendimientos de elementos de construcción.

El sismo se sintió en gran parte del territorio colombiano, incluidas Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Bucaramanga, así como en otras ciudades. También fue percibido en Ecuador.

Cierran la carretera Bogotá-Villavicencio

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron el cierre total del corredor Bogotá-Villavicencio mientras equipos técnicos revisan el estado de la infraestructura.

Radio Caracol informó que el cierre fue dispuesto para verificar las condiciones de la infraestructura después del sismo registrado en diferentes zonas del país.

El corredor es una de las principales conexiones terrestres entre Bogotá y los Llanos Orientales.

Bogotá sin emergencias graves

En la capital colombiana, miles de personas abandonaron viviendas, oficinas y edificios después del movimiento.

En sectores como Chapinero se activaron alarmas y residentes salieron de conjuntos residenciales acompañados de sus mascotas.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó después del sismo que hasta ese momento no existían reportes de emergencias. Las autoridades comenzaron verificaciones en diferentes puntos de la ciudad para determinar posibles afectaciones.

Los primeros reportes mencionan grietas en algunos edificios, pero hasta ahora las autoridades de Bogotá no han comunicado daños estructurales de consideración.

Sin reporte inicial de víctimas

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se mantiene en contacto con las autoridades territoriales para establecer el alcance de las afectaciones provocadas por el sismo.

En los primeros balances posteriores al evento no existía confirmación oficial de fallecidos o heridos, aunque las evaluaciones continúan en las zonas donde se han registrado daños.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitado su sistema para recibir reportes ciudadanos sobre la intensidad con que fue percibido el movimiento en diferentes municipios.

Por su magnitud y extensión, el sismo provocó evacuaciones en numerosas ciudades colombianas y activó los protocolos de revisión de carreteras, edificios y otras infraestructuras mientras las autoridades determinan el alcance de los daños.