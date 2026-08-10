Dominicanos residentes en Colombia describieron los momentos de angustia que vivieron la mañana de este lunes durante el fuerte sismo de magnitud 7.4 que sacudió al país, dejando decenas muertos, edificios colapsados y afectaciones en aeropuertos, y que llevó a numerosas personas a salir de sus viviendas en busca de espacios abiertos.

El movimiento telúrico ocurrió alrededor de las 7:34 de la mañana, hora de Colombia, y fue sentido en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, mientras las autoridades realizan evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones.

Los dominicanos consultados relataron que el sismo los sorprendió mientras dormían o realizaban actividades cotidianas y que, debido a la intensidad del movimiento, decidieron abandonar temporalmente sus viviendas.

Testimonios de dominicanos

El periodista dominicano Rogers De La Cruz, residente en Medellín, se encontraba preparando el desayuno cuando comenzó a percibir el movimiento. Estaba hirviendo huevos cuando observó que el agua y los alimentos se movían, al tiempo que sintió que el suelo y el televisor también se desplazaban.

"Por ejemplo, donde yo estoy, yo me levanté temprano en la mañana, estaba cambiado, me puse a cocinar, yo estaba hirviendo unos huevos, yo empiezo a ver que el agua y los huevos como que se empiezan a mover, entonces veo que me muevo y siento que el suelo se está moviendo y veo el televisor y veo que también el televisor se empieza a mover", relató.

De La Cruz salió de inmediato de su apartamento, ubicado en el décimo piso de un edificio de 11 niveles, y bajó hasta el primer piso junto con otros residentes. Según contó, algunas personas salieron de sus viviendas todavía en ropa de dormir y se dirigieron hacia parques y otros espacios abiertos.

Una vez que cesó el movimiento, regresó al edificio para recoger sus pertenencias y posteriormente volvió a salir para recorrer las calles de Medellín.

Aseguró que observó grietas en el primer piso del edificio donde reside y también en apartamentos del segundo nivel. En su apartamento, ubicado en el décimo piso, no encontró daños visibles.

También relató que encontró a numerosas personas fuera de sus viviendas y establecimientos comerciales, mientras seguían las informaciones sobre el sismo. Durante su recorrido observó además a estudiantes fuera de un centro educativo y niños que reaccionaron con temor ante lo ocurrido.

"Muchos se pusieron alrededor de los edificios, cogieron como para los parques y el temblor duró un ratito, se sintió mucho, se veía como se movían los vidrios", contó.

Pedro Ángel: "Esto no es un temblor, esto es un terremoto"

Por otra parte, el periodista Pedro Ángel, residente en Medellín, se encontraba hablando con su hijo en República Dominicana cuando comenzó el movimiento. Al sentirlo, interrumpió la conversación y salió hacia la puerta de su edificio, desde donde observó cómo se movían las torres de la zona.

Explicó que, aunque no sufrió daños y se encuentra fuera de peligro, permanecía atento a posibles réplicas.

Al describir la intensidad del movimiento, señaló: "En ese momento mi subconsciente me dice esto no es un temblor, esto es un terremoto. Usualmente los dominicanos cuando se está temblando la tierra y lo sentimos y no nos preocupamos porque es un asunto de seguridad, pero esto yo siento que duró como un minuto".

Juan Pérez Domínguez: "Todo el mundo se tiró a la calle"

Desde Bogotá, el dominicano Juan Pérez Domínguez se encontraba acostado y mirando Facebook cuando recibió una alerta en su teléfono sobre el terremoto. Poco después comenzó a sonar la alarma y el movimiento se hizo perceptible dentro del apartamento.

Según explicó, los residentes del edificio reaccionaron rápidamente y bajaron a la calle, mientras su familia también abandonaba el apartamento.

"Nosotros estábamos aquí a las siete y pico de la mañana, estábamos acostados, yo te cogí mi teléfono, estaba viendo algo en Facebook, pero de repente me apareció la alerta de terremoto, y luego sonó la alarma del terremoto aquí, ya tú sabes, todo el mundo se tiró a la calle porque fue fuerte, fuerte, fuerte, fuerte", relató.

Pérez Domínguez explicó que el movimiento se prolongó durante varios segundos y que la experiencia le provocó un fuerte estado de nerviosismo. También señaló que, según lo que pudo percibir, las mayores afectaciones se registraron fuera de la zona donde se encontraba.

Recordó que su primera reacción fue verificar el movimiento de la cama y alertar a las personas que estaban con él para que bajaran del apartamento. El edificio quedó prácticamente vacío mientras los residentes permanecían en la parte exterior.

Pérez Domínguez también recordó que no es la primera experiencia que tiene con un terremoto, pues anteriormente había vivido un movimiento telúrico en República Dominicana, aunque aseguró que el registrado este lunes en Colombia fue demasiado fuerte para él.

Helen Agramonte pensó que movían su cama

La dominicana Helen Agramonte, quien se encontraba en Bogotá, estaba dormida cuando comenzó el sismo. Debido a que tiene el sueño pesado, inicialmente pensó que alguien estaba moviendo su cama.

Agramonte selevanto y rápidamente y reconoció que la experiencia le generó temor. La dominicana reside en un segundo piso y, tras lo ocurrido, aseguró que ante un movimiento similar su reacción sería salir inmediatamente de la vivienda.

"Ya ya para la próxima me salgo corriendo de la casa. Aunque estoy en el segundo piso, pero tiene sus niveles. Tú sabes", expresó.

Para los dominicanos entrevistados, el sismo dejó además preocupación ante la posibilidad de nuevas sacudidas y una mayor conciencia sobre la necesidad de conocer las medidas de seguridad que deben adoptarse durante un terremoto.

Disposición del Gobierno colombiano

El presidente de colombiano, Abelardo De La Espriella, anunció este lunes la suspensión de su agenda en Bogotá para concentrarse en la atención de las zonas afectadas por el fuerte sismo que sacudió al país.

El mandatario informó que se dirigía a Bogotá para encabezar una reunión de urgencia en un Puesto de Mando Unificado, que sería instalado en las oficinas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con el propósito de coordinar las acciones de respuesta.