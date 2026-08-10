Un terremoto a 100 kilómetros bajo tierra: así se explica el sismo de Colombia

Personas trabajan en labores de rescate en una edificación colapsada en Cali por el terremoto que sacudió Colombia el lunes 10 de agosto del 2026. ( EFE )

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia este lunes tuvo su origen a una profundidad de entre 90 y 120 kilómetros, dentro de la placa de Nazca, una característica que explica por qué el movimiento se sintió en una amplia zona del país y en territorios vecinos.

El geólogo Rodrigo León, profesor de Geociencias de la Universidad de los Andes, explicó al periódico colombiano Semana que se trató de un sismo intraplaca, es decir, un terremoto que se produce dentro de una placa tectónica que se encuentra descendiendo hacia el interior de la Tierra.

La placa de Nazca se introduce progresivamente por debajo de la placa sudamericana en un proceso conocido como subducción, responsable de buena parte de la actividad sísmica de países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile.

A diferencia de los terremotos que ocurren en el límite entre ambas placas, generalmente a menor profundidad, el sismo de este lunes se produjo dentro de la propia placa de Nazca.

¿Por qué se sintió tan lejos?

Según León, los terremotos profundos pueden sentirse en un territorio más extenso debido a la forma en que las ondas sísmicas se propagan desde el punto de ruptura.

Aunque el sismo tuvo una magnitud considerable, parte de su energía se atenuó antes de llegar a la superficie debido a la gran cantidad de roca que tuvo que atravesar.

El geólogo consideró que, pese a los daños y las víctimas, la profundidad del terremoto representó uno de los escenarios menos desfavorables posibles para un evento de esta magnitud.

“Aunque hemos estado viendo que los daños son bastante extensos, que desafortunadamente ya tenemos pérdidas de vidas humanas, pues considerando la magnitud, me parece que es el mejor de los escenarios que pudimos tener un sismo profundo de estas magnitudes en Colombia”, manifestó León en un video explicativo para la Universidad de los Andes.

Consecuencias y recomendaciones

La explicación del especialista también fue recogida por El País, medio al que señaló que pueden producirse réplicas después de un terremoto de esta magnitud y llamó a la población a mantenerse preparada y seguir las recomendaciones de las autoridades.

La percepción y los daños de un terremoto no dependen únicamente de su magnitud. También influyen la profundidad, la distancia respecto a las poblaciones, las características del terreno y la calidad de las construcciones.