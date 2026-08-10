Terremoto de 7.4 en Colombia deja al menos 21 muertos, edificios colapsados y aeropuertos afectados

Personas caminan sobre los escombros de un edificio colapsado este lunes, en Cali (Colombia). ( EFE/ ERNESTO GUZMÁN )

El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia la mañana de este lunes dejó hasta ahora al menos 21 personas muertas, decenas de edificaciones afectadas, personas atrapadas y daños en seis aeropuertos, mientras las autoridades continúan evaluando la magnitud de una emergencia que alcanzó buena parte del territorio colombiano.

El movimiento sísmico ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano, citado por la agencia EFE.

El terremoto fue sentido en extensas zonas del centro y oeste del país y también en Ecuador, Panamá y Venezuela.

Los daños más graves conocidos hasta el momento se concentran en Cali, Manizales y Pereira, mientras la Aeronáutica Civil informó de afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura.

Las operaciones en esas seis terminales permanecen suspendidas hasta que los equipos técnicos determinen si existen daños estructurales que comprometan la seguridad de pasajeros y aeronaves.

"Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", informó Aerocivil, según EFE.

El organismo pidió a los viajeros mantenerse pendientes de las informaciones oficiales y de sus aerolíneas debido a posibles cambios y cancelaciones de vuelos.

Pereira: 21 muertos y decenas de heridos

En Pereira se reportaron 21 muertes y decenas de heridos, mientras que en Cali hay 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas dentro, según las autoridades locales.

"Hasta el momento llevamos nosotros registradas 21 personas muertas, lamentablemente (...) la situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, en entrevista con Caracol Radio.

Las autoridades contabilizan además entre 20 y 30 viviendas colapsadas en Manizales y daños en varias iglesias.

La Alcaldía habilitó tres albergues para recibir a personas afectadas o que no puedan regresar a sus viviendas mientras se realizan las inspecciones correspondientes.

Una de las imágenes que refleja la intensidad del movimiento se produjo en la catedral de Manizales, donde una de las dos torres sufrió daños y cedió parcialmente, aunque no llegó a desplomarse por completo.

Al menos 20 estructuras colapsadas en Cali

Cali enfrenta uno de los escenarios más delicados.

El alcalde Alejandro Eder informó que las autoridades tienen identificadas por lo menos 20 estructuras colapsadas y confirmó que hay personas atrapadas.

"Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali", comunicó Eder.

Entre las edificaciones afectadas figura el motel Molino Rojo, ubicado en la Autopista Suroriental, cuya estructura quedó prácticamente destruida.

También fueron reportados daños en fachadas del centro de la ciudad y en la zona de las Canchas Panamericanas.

En el barrio Capri, las autoridades recibieron reportes sobre posibles personas atrapadas después del colapso de una edificación. Una situación similar fue informada en un inmueble localizado en la avenida Roosevelt.

Equipos de emergencia verifican además posibles daños en el edificio de la Gobernación del Valle del Cauca, el Centro Administrativo Municipal de Cali y una edificación de la Fundación Valle del Lili.

La magnitud de la emergencia llevó al alcalde Eder a solicitar apoyo con personal especializado en rescate a las autoridades de Bogotá y Medellín.

"Le pido a la ciudadanía mantener la calma. Revisen si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor, salgan de la edificación", pidió el alcalde.

El terremoto ocurre apenas tres días después de que Cali fuera escenario de la investidura del nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Pereira también reporta daños importantes

En Pereira, capital de Risaralda, el terremoto provocó daños en edificios, establecimientos y estructuras religiosas.

Imágenes difundidas después del sismo muestran el desprendimiento del pico central de la iglesia de San José mientras personas que estaban en las calles trataban de mantenerse en pie durante el movimiento.

Parte de la fachada de un hotel también resultó destruida.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el aeropuerto internacional Matecaña, donde se desprendió una parte del techo en una zona en la que había personas.

Hasta el reporte disponible no se había informado de víctimas en esa terminal.

Seis aeropuertos paralizados

Las afectaciones al transporte aéreo se extienden por buena parte de las regiones golpeadas.

Pereira, Manizales y Armenia se encuentran en la zona cafetera del centro de Colombia, una de las áreas donde se han registrado los efectos más importantes.

El aeropuerto de Quibdó sirve a la capital del departamento del Chocó, donde se localizó el epicentro.

También permanecen suspendidas las operaciones en Cartago y Buenaventura, ambas en el Valle del Cauca.

La Aeronáutica Civil mantiene las terminales cerradas mientras se desarrollan las inspecciones estructurales y advirtió que el impacto sobre los itinerarios podría prolongarse dependiendo de los resultados de esas evaluaciones.

Una emergencia todavía en desarrollo

El panorama continúa siendo preliminar.

Los balances conocidos hasta ahora corresponden a las primeras horas posteriores al terremoto y las autoridades siguen revisando edificios, viviendas, aeropuertos, carreteras e infraestructura pública en las zonas afectadas.

La existencia de personas atrapadas en Cali y los reportes de derrumbes en distintas ciudades mantienen activos a los organismos de socorro.

Hasta ahora, Manizales concentra las dos muertes confirmadas, mientras Cali presenta el mayor número conocido de estructuras colapsadas.

La emergencia también tiene un componente de movilidad nacional debido a la suspensión de operaciones en seis aeropuertos.

Los organismos colombianos continúan recopilando información para establecer el número definitivo de víctimas, heridos, damnificados y daños materiales causados por uno de los terremotos más fuertes registrados recientemente en el país.

Temas de seguimiento: balance nacional de muertos y heridos; número de personas rescatadas y desaparecidas; situación de los seis aeropuertos cerrados; evaluación de hospitales, carreteras y servicios básicos; posibles réplicas; y daños en municipios del Chocó cercanos al epicentro, donde todavía puede existir información limitada por las dificultades de acceso.