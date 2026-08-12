El cóctel mortal que derribó tantos edificios en los sismos en Venezuela

Fotografía que muestra varias embarcaciones frente a un edificio colapsado por los terremotos del 24 junio, este domingo en La Guaira (Venezuela). ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Suelos inestables, una zona sísmica y fallas en las construcciones fueron, según los expertos, los ingredientes para desatar una "tormenta perfecta" durante el doble terremoto en Venezuela, con un balance de más de 6.300 muertos y miles de personas sin hogar.

Jennire García y su familia viven desde hace ocho semanas en coloridas carpas a pocos metros de su apartamento hecho ruinas en Catia La Mar, frente a la playa. Su edificio, apenas en pie, se declaró inhabitable por riesgo de derrumbe.

"Me da tristeza porque es verlo todos los días allá, (pensar en) las comodidades que yo tenía y que aquí no las puedo tener", lamenta García, desde su "hogarcito".

Dos sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 provocaron el colapso de 190 edificios y afectaron otros 856 en Caracas y el estado vecino de La Guaira el 24 de junio.

Toneladas y toneladas de escombros borraron en varios sectores de La Guaira, como Catia La Mar, la característica postal de balneario.

El norte de Venezuela, donde se encuentra este estado, se sitúa cerca de la frontera de las placas Sudamericana y del Caribe, que generan una alta actividad sísmica al chocar.

Considerada la zona cero del desastre, La Guaira cuenta con suelos "inmaduros" o "no consolidados" para los que se necesitan "estudios geotécnicos" al momento de construir, indica el ingeniero Feliciano De Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos.

Este estado sufrió un mortal deslave en 1999 que, recuerda el experto, "para efectos de la geología sucedió hace un milisegundo", por lo que "esos suelos generalmente tienden a ser suelos sueltos".

Durante los sismos de junio, ocurrió "la tormenta perfecta", ya que por las características del suelo hubo una "amplificación de la señal sísmica". El terreno se movió con mayor intensidad, explica.

El conjunto residencial donde vivía García, construido después del deslave, quedó con profundas grietas en sus paredes amarillas. Varios balcones se desprendieron e incluso algunas torres se hundieron.

La mujer de 42 años quedó sin techo, igual que más de 23,000 personas que viven en albergues improvisados, según cifras oficiales.

"Detalles"

Casi 22,000 viviendas sufrieron daños severos o son consideradas de alto riesgo, según datos oficiales. Se trata del 40% del total evaluado, especialmente en La Guaira y Caracas.

Las autoridades actualizaron por última vez en 2019 la normativa sismorresistente, que se ha ajustado desde que un terremoto de magnitud 6,6 sacudió la capital en 1967.

Pero en La Guaira "detalles importantes" revelan fallas en la construcción de edificaciones, asegura el ingeniero japonés Kit Miyamoto, quien recorre el estado con apoyo de Estados Unidos.

Por ejemplo, "parece que tienen mucho acero, eso parece algo muy bueno", aunque "la barra de refuerzo se supone que debe ir bien profunda dentro de la cimentación, ¿no?, para mantenerla firme, pero no es así" y en algunos casos eran superficiales, indica.

Rescatistas aún intentan recuperar cuerpos entre complejos habitacionales destruidos que podían alcanzar 12 plantas y 16 apartamentos por piso.

Entre 2011 y 2013 se construyeron 43 torres conocidas como OPPEE, proyectos bandera del popular fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). Con los temblores, 16 se desplomaron y las restantes quedaron con severos daños estructurales, según el medio Armando.Info.

En una reciente investigación, este medio reveló que "contratos asignados a dedo a empresas con experiencia desconocida" influyeron en la magnitud de los daños.

Aunque en menor escala, la capital Caracas también sufrió estragos. La mayoría de las edificaciones colapsadas se construyeron antes del terremoto de 1967, según el Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Los edificios "habían sobrevivido, algunos los habían reforzado", dice su representante, el ingeniero Félix Ojeda.

Chacao, el municipio más afectado de la capital, acumula 68 fallecidos, tres edificios colapsados y decenas inhabitables.

Ingeniería forense

Para el ingeniero Ojeda, "hay muchos detalles que pueden dar luces acerca del comportamiento de la edificación" impactada. ¿La clave? "Definitivamente hay que tomar en cuenta los escombros", considera, con muestras in situ.

El "siguiente paso obvio" es "derribar los edificios" y "reparar todo lo posible", completa Miyamoto.

"Simplemente preparar un terreno limpio para que la gente pueda volver a invertir allí", dice el ingeniero japones.

A fines de julio, arrancaron las demoliciones controladas en La Guaira en medio del hermetismo y altos controles de seguridad.

Señalada de dar una respuesta lenta e insuficiente, la presidenta interina Delcy Rodríguez ordenó militarizar el estado y prometió entregar unas 4,000 viviendas este año.

La mandataria, que gobierna bajo presiones de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero, impulsó una ley para incentivar los alquileres y adelanta un censo para identificar futuros beneficiarios de viviendas.

Jennire García se censó, cuenta, pero la incertidumbre la carcome. Se arma como puede de paciencia bajo un toldo que la protege del sol abrasador.

"Me enfermo del estrés todo el día. Uno se angustia de estar (...) esperando alguna respuesta y no tenemos", lamenta.