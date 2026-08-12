Escuelas revisarán mochilas de estudiantes en Chile tras incremento de casos de violencia

Imagen de archivo de estudiantes universitarios enfrentados a la policía antidisturbios durante protestas en contra del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ( AP )

Las escuelas de Chile podrán revisar las mochilas y pertenencias de sus alumnos tras promulgarse este miércoles una ley para reforzar la seguridad en los centros educativos del país, impulsada por el gobierno del ultraderechista José Antonio Kast.

Las denuncias anuales por maltratos de escolares a adultos en colegios presentadas ante la Superintendencia de Educación aumentaron de 441 a 695 entre 2023 y el año pasado, según datos policiales publicados por el gobierno, que no precisó los casos de violencia en menores.

El gobierno propuso la nueva legislación luego de que en marzo un estudiante de 18 años mató a cuchilladas a una inspectora e hirió a cuatro personas, incluidos tres alumnos, en un establecimiento de Calama, en la norteña región de Antofagasta.

"¿Por qué uno va a tener temor a mostrar la mochila? (...) El que nada hace, nada teme", declaró Kast al promulgar la ley en una escuela de Independencia, una localidad de Santiago.

Luego aseguró en su cuenta de X que la norma entrega "herramientas concretas" para prevenir la violencia y "devolverles autoridad" a los profesores.

Vestimentas permitidas en lo adelante

La ley, que rige desde este miércoles, también prohíbe a los estudiantes portar vestimentas que impidan su identificación, salvo que estas se lleven por motivos de salud, religiosos o debidamente justificados.

El gobierno ha denunciado que durante las protestas estudiantiles, frecuentes en Chile, algunos grupos utilizan capuchas para ocultar sus rostros para enfrentarse a la policía con piedras y bombas molotov.

"'El que nada hace, nada teme' no puede ser el criterio que guíe nuestras escuelas. Enfrentar la violencia escolar es urgente, pero no tratando a niños, niñas y adolescentes como sospechosos", criticó la diputada comunista Daniela Serrano en X.

El año pasado se registraron además 893 denuncias por portación de armas en centros escolares, de acuerdo con datos de la policía.