Entre gritos de júbilo y aplausos, Daniela Largo fue rescatada de entre los escombros de un hotel en el centro de Pereira, cuando se agotan las esperanzas de encontrar sobrevivientes del potente terremoto que devastó esa y otras ciudades del oeste de Colombia.

La mujer estuvo más de 35 horas bajo las ruinas del edificio, mientras decenas de socorristas con perros y voluntarios trabajaban día y noche para remover pedazos de muros caídos tras el sismo de magnitud 7.4 del lunes.

Envuelta en una manta azul y en una camilla salió Largo, de 32 años, hacia una ambulancia. Los socorristas se abrazaban y gritaban alegres alrededor.

"Estoy feliz porque cuando ya la habíamos buscado tanto (...) y en el momento que estábamos perdiendo las esperanzas, recibimos una llamada" que volvió a encender la ilusión, dijo a la AFP su madre, Sandra Milena Pérez, de 50 años.

Un vecino que participaba en las labores de búsqueda "escuchó que estaban pidiendo ayuda", alertó a los demás socorristas y desde la tarde del martes empezaron a remover los escombros.

Cuando cayó la noche, prendieron las linternas y siguieron sin desfallecer pese a la penumbra que envuelve a esta ciudad que quedó sin electricidad en casi todos los barrios tras el sismo.

"Le agradezco de todo corazón porque gracias a él (al vecino) hoy estamos felices (...), porque en la casa la está esperando un hijo" de 12 años, añadió la madre y ama de casa.

Largo fue llevada a un hospital, donde evaluarán su estado de salud.

Búsqueda y temor

El rescate no fue fácil. Largo estaba debajo de una de las plantas del edificio que le oprimía las piernas. Los socorristas, agachados, intentaban alcanzarla.

"¡Daniela, cierra los ojos!", le gritaban los rescatistas protegidos con cascos y chalecos reflectantes mientras trataban de extraerla.

La madre vivió momentos de "demasiada angustia", relató emocionada. Pero "con paciencia, esperando", tuvo su recompensa.

En la mañana la AFP registró a Pérez con un cartel de "se busca" y la fotografía de su hija, mientras recorría los alrededores.

Pereira es una de las ciudades más afectadas por la embestida del terremoto que dejó cientos de heridos.

Las autoridades revisaron la noche del martes a la baja el número de muertos, con un total de 216, después de que la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali corrigieran las cifras anteriores.

Los socorristas continúan buscando en la montaña de escombros de donde salió Largo.

"Si alguien me escucha, grite o haga un ruido", clamaba uno de ellos y pide a los demás "silencio".

En una zona cercana, Viviana Loaiza estaba desconsolada.

Va a completar dos días buscando a su hermano Pablo, una persona sin hogar de 29 años, que quedó bajo los restos de un edificio que tenía una panadería en la planta baja y apartamentos en los demás niveles.

"Vemos que sacan y sacan y no pueden encontrar nada", dice en medio del llanto la mujer de 39 años, que trabaja vendiendo café en las calles.

Estaba junto a su hermano comprando pan cuando empezó el terremoto. Ella salió y "él corrió hacia (el interior de) la panadería", cuando todo se vino abajo.

La mujer pasa las noches en un parque junto a su hija y una tía porque su casa también colapsó.