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sismo El Salvador
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Sismo de 5.5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua sin provocar daños

Las autoridades de protección civil confirmaron que no hay amenaza de tsunami tras el sismo en El Salvador y países vecinos

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    Sismo de 5.5 sacude El Salvador, Honduras y Nicaragua sin provocar daños
    Imagen de archivo de un sismógrafo que recoge la señal de un terremoto. (EFE/EPA/ALANAH M. TORRALBA )

    Un sismo de magnitud 5,5 sacudió este miércoles El Salvador, Honduras y Nicaragua sin que se reportaran víctimas ni daños, informaron el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y observatorios locales de sismología.

    El temblor ocurrió a las 18:30 locales (00:30 GMT del jueves) y tuvo su epicentro en las costas del océano Pacífico, en el departamento de Usulután, unos 160 km al sur de la capital, precisó el instituto estadounidense.

    • El movimiento se produjo a una profundidad de 56.8 km, precisó.

    El ministerio de Medio Ambiente salvadoreño indicó en X que el sismo tuvo una magnitud de 5.7 frente a la costa de Usulután y que "no existe amenaza de tsunami para El Salvador".

    También se sintió en Honduras y Nicaragua.

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    Afectados

    Las autoridades de protección civil de los tres países no reportaron víctimas ni daños en infraestructuras, aunque provocó temor entre pobladores.

    El sismo se registró dos días después de un terremoto de 7.4 en Colombia que deja hasta ahora 265 muertos, unos 3,500 heridos y casi 500 desaparecidos, según el último balance del presidente Abelardo de La Espriella.

    Centroamérica suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales.

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