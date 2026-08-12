Venezuela reduce jornada de sector público para "apaciguar" crisis eléctrica

Venezuela redujo la jornada laboral en el sector público para apaciguar la crisis eléctrica, anunció el miércoles la presidenta Delcy Rodríguez durante la firma de un acuerdo con la empresa privada argentina IMPSA para terminar una central hidroeléctrica.

Venezuela registra los picos de consumo más altos en casi una década, lo que obliga a racionamientos que han generado protestas en las últimas semanas en varios estados.

Rodríguez dijo que el martes la demanda se disparó a 15,726 megavatios frente a una disponibilidad de unos 12,000 MW, hasta ahora la más alta de 2026.

"Tenemos las demandas más altas, las temperaturas más altas, el calor más intenso, justamente derivado de la emergencia climática", afirmó Rodríguez al suscribir un acuerdo para terminar la central hidroeléctrica de Tocoma, en el estado Bolívar (sur).

La presidenta interina explicó que "la administración pública está trabajando un día de por medio, un día se trabaja y un día no se trabaja".

Pero ahora la jornada laboral se redujo a la mitad y va desde las 08H00 hasta las 12H30 del mediodía, excepto servicios esenciales como salud.

Situación eléctrica actual

"El plan de ahorro es justamente para poder apaciguar la demanda mientras nosotros avanzamos en recuperar más megavatios al sistema, de un sistema que ha estado muy demandado, no solamente por la situación climática, sino también por el crecimiento económico", afirmó.

Además del acuerdo con IMPSA, la mandataria interina que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, suscribió convenios con General Electric para incrementar la generación eléctrica.

Los apagones se han prolongado en las regiones del interior de Venezuela desde hace años algo que expertos atribuyen a malos manejos en el sector eléctrico y falta de mantenimiento de la red.

Hasta ahora los cortes eléctricos exceptuaban a Caracas, pero en las últimas semanas se han registrado algunos en la capital.