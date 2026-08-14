Terremoto en Colombia deja huérfana a una trilliza tras perder a sus padres y hermanas

Solo una de las tres hermanas sobrevivió al terremoto en Colombia. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DE INSTAGRAM DE ISABELLA SAAVEDRA )

Ana María Saavedra está fuera de peligro, pero le espera el gran desafío de "iniciar una nueva vida sin su familia" cercana, dice un primo de la única trilliza sobreviviente de un hogar devastado por el potente terremoto en Colombia.

Su edificio en Cali, una de las ciudades más afectadas por el sismo de 7.4 de magnitud, se desplomó.

Los padres de Ana María murieron abrazados en una habitación, una hermana quedó bajo las ruinas de una escalera y la otra recién dejó de enviar señales cuando se cumplieron las primeras 72 horas del terremoto, el plazo a partir del cual caen drásticamente las probabilidades de hallar sobrevivientes.

"Dicen los vecinos que empezaron a escuchar gritos de Ana María y llegaron al rescate inmediato (...) y la enviaron para la clínica", relató a la AFP Carlos Augusto Saavedra, primo de las jóvenes de 23 años.

Ana María fue operada por una fractura de la pelvis y está recuperándose, añadió el arquitecto de 49 años que junto a decenas remueve escombros del edificio donde vivía la familia.

"Está consciente, totalmente lúcida, está hablando, (pero) está con límites de redes sociales" y apoyo psicológico, contó.

Los médicos prevén que en dos o tres semanas pueda caminar nuevamente.

El terremoto deja hasta ahora un balance de 281 muertos y casi 4,000 heridos, sobre todo en las poblaciones del Pacífico y la región cafetera en el oeste del país.

Una familia de luto

La tragedia familiar ocurrió en la mundialmente famosa capital de la salsa y tercera ciudad más grande.

Hallados juntos bajo los escombros, los padres de Ana María eran reconocidos por su ambiente festivo, como grandes fanáticos de la salsa y el club de fútbol Deportivo Cali.

Desde el lunes, familiares y vecinos iniciaron una "movilización de gente impresionante, de amigos de las niñas, de amigos de ellos, de la familia" para tratar de encontrarlos con vida, dijo Saavedra apesadumbrado bajo un casco de construcción.

"A eso de las 08:30 (hora local del lunes) nos dimos cuenta de que se había derrumbado completamente el edificio" en un sector en el que al menos otras tres construcciones colapsaron por completo.

Ana María se salvó tras resguardarse bajo una mesa de madera maciza. Pero las hermanas Sofía e Isabella así como sus padres Jairo y Victoria, de 63 y 61 años respectivamente, y un tío, no contaron con la misma suerte.

Las jóvenes eran tan inseparables que estudiaron la misma carrera de mercadeo, luego hicieron el último semestre en Francia y regresaron juntas a Cali donde todas trabajaban.

"Eran superalegres, eran personas muy felices. Les gustaba compartir mucho en familia, les gustaba mucho la música, les encantaba la salsa", recuerda Saavedra.

"Tenían discos, hacían sus reuniones con amigos, se reunían a escuchar música (...) convites con amigos, encuentros caseros, chéveres de tertulia", agrega.

En redes sociales, amigos de la familia Saavedra Caycedo que colaboraron en la búsqueda también lamentaron la pérdida.

"Acabo de encontrar la colección de discos de Jairito, él como buen salsero, buen coleccionista por supuesto acá tenía su Héctor Lavoe, Sonora Ponceña, boleros, Roena...", dijo Cristian Riascos 'DJ Prilla' en un video que publicó en Instagram.

Saavedra observa cómo una grúa amarilla ayuda a levantar grandes bloques de paredes, techos y escombros de lo que quedó del edificio de cuatro pisos, lugar de animadas reuniones familiares.

Mientras tanto, los socorristas de la ciudad seguían el jueves dando advertencias con megáfonos por el riesgo inminente de colapso de más edificaciones.