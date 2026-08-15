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suspensión aranceles Colombia
suspensión aranceles Colombia

Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto

La solicitud busca aliviar la carga económica que enfrentan los empresarios colombianos tras los efectos devastadores del terremoto

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    Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto
    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella (C) pronuncia un discurso durante su visita a Pereira y se compromete a apoyar a la ciudad y su reconstrucción en Pereira, Colombia, el 14 de agosto de 2026. (ALEXIS MUNERA / ANADOLU / ANADOLU VÍA AFP)

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.

    Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10 % al 12.5 %, con algunas excepciones como el café o el petróleo.

    "Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió De la Espriella en X.

    Solicitud de suspensión

    El presidente colombiano Abelardo de la Espriella solicitó a Donald Trump la suspensión temporal de aranceles tras el terremoto que afectó al país.

    • Los aranceles a productos colombianos aumentaron recientemente, complicando la situación de los empresarios tras el desastre natural.
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