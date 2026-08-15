Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto
La solicitud busca aliviar la carga económica que enfrentan los empresarios colombianos tras los efectos devastadores del terremoto
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.
Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10 % al 12.5 %, con algunas excepciones como el café o el petróleo.
"Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió De la Espriella en X.
Solicitud de suspensión
El presidente colombiano Abelardo de la Espriella solicitó a Donald Trump la suspensión temporal de aranceles tras el terremoto que afectó al país.
- Los aranceles a productos colombianos aumentaron recientemente, complicando la situación de los empresarios tras el desastre natural.