Presidente de Colombia pide a Trump suspensión de aranceles por terremoto

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella (C) pronuncia un discurso durante su visita a Pereira y se compromete a apoyar a la ciudad y su reconstrucción en Pereira, Colombia, el 14 de agosto de 2026. ( ALEXIS MUNERA / ANADOLU / ANADOLU VÍA AFP )

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió este sábado a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras el devastador terremoto de esta semana.

Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10 % al 12.5 %, con algunas excepciones como el café o el petróleo.

"Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto", escribió De la Espriella en X.

Solicitud de suspensión

El presidente colombiano Abelardo de la Espriella solicitó a Donald Trump la suspensión temporal de aranceles tras el terremoto que afectó al país.

Los aranceles a productos colombianos aumentaron recientemente, complicando la situación de los empresarios tras el desastre natural.

Acabo de hablar durante diez minutos con el presidente Donald Trump. Le agradecí profundamente toda la ayuda económica y el apoyo de los equipos de rescate de los Estados Unidos frente a la tragedia que estamos viviendo.



El presidente Trump también manifestó sus condolencias por... — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 15, 2026