Fiscalía mexicana rechaza investigación contra hijo de expresidente López Obrador

Fotografía de archivo de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ( EFE/SÁSHENKA GUTIÉRREZ )

La fiscalía de México rechazó el lunes investigar al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador por contrabando de combustible, como exigió más temprano la oposición ante la revocatoria de la visa estadounidense del político.

Andrés Manuel López Beltrán, de 40 años, es el segundo hijo del poderoso líder izquierdista. Fue hasta mayo pasado el número dos del partido oficialista Morena, que fundó su padre, y ahora busca ser diputado federal en 2027.

Dirigentes del partido opositor PAN acusaron más temprano al hijo del presidente de liderar una red de tráfico de hidrocarburos y exigieron una investigación para también esclarecer si la cancelación de su visa tiene relación con vínculos criminales.

La fiscalía respondió en X que "no cuenta con ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria al respecto".

Estados Unidos ha retirado la visa a varios políticos mexicanos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El hijo del expresidente —conocido popularmente como "Andy"— anunció la revocatoria de su visa en una carta abierta al presidente Donald Trump, en la que califica la medida de "estilo hitleriano".

Reacción oficial

En paralelo, medios locales informaron que la fiscalía tenía un caso contra López Beltrán con testigos protegidos, que lo señalaban de liderar la importación ilegal de toneladas de combustible a México desde Estados Unidos.

El Ministerio Público desmintió igualmente esta información "falsa".

López Beltrán no se pronunció aún sobre el tema por el que el otro gran partido de oposición en México, el PRI, también pidió antes investigarlo.

"No estoy relacionado con ninguna actividad delictiva", dijo López Beltrán el 11 de agosto antes del anuncio sobre el retiro de la visa. "Yo estoy muy tranquilo".

La presidenta Claudia Sheinbaum y otros dirigentes del oficialismo expresaron su apoyo.