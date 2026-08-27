Cuba iniciará año escolar pese a crisis energética

Fotografía de archivo de estudiantes, en La Habana (Cuba). ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA )

El gobierno de Cuba dijo este jueves que iniciará el año escolar el próximo martes 1 de septiembre, a pesar de la crisis energética que vive el país bajo fuerte presión de Washington.

La ministra de Educación, Naima Trujillo, reconoció, sin embargo, el "desafío" de comenzar las clases para los 1,4 millones de alumnos debido a la falta de energía eléctrica y los problemas de transporte en la isla.

El jueves, la compañía estatal Unión Eléctrica de Cuba reportó un apagón masivo de energía en el este de la isla por un fallo en la red eléctrica, que afectó a las provincias de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.

Desde enero, Estados Unidos impuso un bloqueo de facto al suministro de combustible a la isla comunista, lo que agravó la crisis energética que ya enfrentaba y ha provocado prolongados apagones que trastocan la vida de sus 9,4 millones de habitantes.

"Será un curso en que el desafío mayor será que podamos realizarlo", dijo Trujillo en conferencia de prensa.

En las últimas semanas, los apagones se han prolongado por más de 30 horas en la capital, mientras que en otras provincias suman varias jornadas consecutivas. Debido a los cortes eléctricos se ven afectados también el abastecimiento de agua y la red de telefonía en todo el país.

Esta situación supone un reto para el sistema educativo cubano.

La ministra añadió que habrá políticas más flexibles respecto al uniforme y los horarios de entrada y salida para que los niños y adolescentes puedan cumplir con el curso.

Impacto en la comunidad

"Esta vez no ha sido posible que todos los uniformes escolares estén en las manos de la familia cubana", dijo.

Yannay Miranda, de 35 años, se dijo preocupada por los cortes eléctricos, las tareas y la calidad del sueño de su hija de seis años.

Pero dijo a la AFP que hará lo posible "para que ella no deje de educarse".

Asegura que otras madres no enviarán sus hijos a la escuela en medio de la crisis. "Yo digo: ¿Claramente eso es lo que quieres para tu hijo?", agrega.