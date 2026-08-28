México desmantela red que traficaba migrantes a EEUU por túneles

Golpe al tráfico de migrantes y al narco en México: cae "La Tía" y un operador financiero de "Los Chapitos". ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO. )

Autoridades mexicanas informaron este viernes que detuvieron a ocho supuestos integrantes de un grupo que traficaba migrantes a través de túneles que conectaban con Estados Unidos.

México es un país de paso para miles de migrantes procedentes principalmente de Centroamérica que cada año intentan llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, el grupo delictivo, conocido como "La Tía", traficaba migrantes por medio de túneles en la fronteriza Ciudad Juárez que llegaban hasta territorio estadounidense.

La organización también está involucrada en narcotráfico, secuestro y extorsión.

En el operativo realizado en los estados de Chihuahua y Jalisco (sur), cayó la presunta líder de la agrupación, conocida como "La Tía".

Los agentes decomisaron dos camionetas, 31 celulares y equipo electrónico y de cómputo, informó la Marina en un comunicado.

Las investigaciones contra la red de tráfico de migrantes iniciaron en enero a partir de una denuncia presentada por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, informó en un comunicado la fiscalía mexicana.

Red de lavado en Sinaloa

En otro operativo en la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, detuvieron a un presunto operador financiero de "Los Chapitos", una facción del poderoso cartel de Sinaloa, informó en X el secretario de Seguridad Omar García Harfuch.

El individuo es señalado de realizar operaciones financieras entre México y Estados Unidos y se le vincula a una red de lavado de dinero en Sinaloa.

Harfuch informó que la detención se logró mediante la cooperación y el intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

Hace unos días el consulado estadounidense emitió una alerta de seguridad en Mexicali por amenazas relacionadas con un grupo del narco, pero autoridades mexicanas descartaron riesgo en la zona.

Una semana antes, ambos países reforzaron la seguridad en Ciudad Juárez para impedir el paso de migrantes y grupos delictivos, por medio de operativos por aire y tierra.

Las ciudades fronterizas de Mexicali, Ciudad Juárez y Tijuana son puntos clave en el trasiego de droga y tráfico de migrantes hacia Estados Unidos.