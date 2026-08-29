Capturan en Perú a líder del Tren de Aragua en Chile con apoyo del FBI

Fotografía de archivo de agentes del FBI en Washington D.C., Estados Unidos. ( EFE/EPA/SHAWN THEW )

La policía peruana capturó este sábado a un delincuente venezolano que identificó como líder del Tren de Aragua en Chile, en el marco de un operativo tripartito con apoyo del FBI y de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), informó el gobierno.

El detenido es Ibelmery Adon Colina Maldonado, alias R15, de 48 años. Era buscado por estar presuntamente involucrado en el secuestro de un ciudadano venezolano en Chile, entre otros delitos.

"Ha sido capturado con la intervención de un equipo de la policía con el apoyo del FBI de Estados Unidos y de la PDI de Chile", anunció el ministro del Interior, el general César Astudillo, en conferencia de prensa.

El ministro señaló que "este delincuente va a ser expulsado hacia Chile".

Detalles de la captura

El funcionario precisó que Adon Colina "pertenece a la organización transnacional conocida como Tren de Aragua".

La captura ocurrió por la mañana en una calle del populoso distrito de San Martín de Porres, en el norte de Lima. Tenía documentos falsos, según la policía peruana.

El jefe de Investigación Criminal de la policía, general Manuel Lozada, dijo a la prensa que "su ingreso (desde Chile a Perú) ha sido irregular". Indicó que "en Chile ha estado cerca de cinco a seis años".

El FBI y la policía de Perú firmaron en mayo un convenio para "enfrentar el crimen organizado transnacional, mediante la cooperación y la investigación especializada".

Contexto y antecedentes

El jefe de la policía, general Óscar Arriola, evitó dar mayores detalles de la participación del FBI y la PDI y se limitó a indicar que se trató de una "interacción entre las tres fuerzas".

La captura del líder del Tren de Aragua en Chile se produce luego que el jueves en Bogotá la policía colombiana detuvo a uno de los supuestos cabecillas de esa organización criminal en Perú, identificado como Luis Saúl Pérez Nieto, alias Páez o Nairobi.

El Tren de Aragua, designado como una organización terrorista por Washington, se conformó en 2014 en el estado venezolano homónimo y, según informes de inteligencia, se ha extendido a ocho países sudamericanos.

La banda criminal está acusada de trata de personas, asesinatos, secuestros, robos, tráfico de drogas y extorsión.