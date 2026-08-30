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lluvias tormenta tropical Dolly
lluvias tormenta tropical Dolly

Puerto Rico espera un respiro de Dolly: sus lluvias podrían aliviar la fuerte sequía

A pesar de los beneficios potenciales, el NWS advierte sobre el riesgo de inundaciones urbanas y condiciones marítimas deterioradas en varias zonas costeras

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    Puerto Rico espera un respiro de Dolly: sus lluvias podrían aliviar la fuerte sequía
    Imagen de los remanentes de Dolly a las 8:00 AM del domingo 30 de agosto. (FOTOGRAFÍA TOMADA DEL CENTRO NACIONAL DE HURACANES DE ESTADOS UNIDOS.)

    Las lluvias asociadas a los remanentes de la tormenta tropical Dolly comenzaron a acercarse este domingo a Puerto Rico con un efecto que, pese a los riesgos de inundaciones y ráfagas, podría resultar beneficioso para una isla afectada por condiciones de sequía severa a extrema.

    El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan indicó que las precipitaciones de Dolly serán mayormente beneficiosas debido a la sequía y podrían proporcionar un alivio temporal, aunque no serían suficientes para eliminar el déficit acumulado.

    En una perspectiva hidrológica emitida el viernes, el organismo estimó acumulados generales de entre 1 y 3 pulgadas, equivalentes a unos 25 a 75 milímetros, entre domingo y lunes. El NWS señaló que las lluvias serán bien recibidas en las zonas afectadas por la sequía.

    RELACIONADAS

    Pronóstico de lluvias

    La expectativa comenzó a materializarse durante la madrugada de este domingo. El NWS reportó aguaceros en sectores del norte y este de Puerto Rico, con acumulados preliminares de entre 0.10 y 0.25 pulgadas entre la medianoche y las 2:00 de la mañana.

    La humedad continuará aumentando durante el día y los aguaceros y tormentas se extenderán progresivamente desde el este hacia otras partes de la isla.

    Para este domingo, las mayores precipitaciones se esperan sobre el este, interior y sur de Puerto Rico, mientras que el lunes la actividad tendería a concentrarse sobre el interior y el noroeste. El pronóstico contempla lluvias moderadas a localmente fuertes.

    Riesgos asociados

    El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que los remanentes de Dolly producen una extensa zona de aguaceros y tormentas desde Puerto Rico hacia las Islas Vírgenes y las Antillas Menores.

    El sistema permanece como una fuerte onda tropical y no tiene una circulación cerrada. La probabilidad de que vuelva a convertirse en ciclón tropical durante las próximas 48 horas es cercana a cero.

    Las lluvias, sin embargo, también pueden generar efectos adversos. El NWS advierte sobre inundaciones urbanas y en zonas de pobre drenaje, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, además de una posibilidad menor de inundaciones repentinas aisladas.

    También existen condiciones marítimas deterioradas y riesgo elevado de corrientes marinas en varias zonas costeras.

    De esta manera, los remanentes de Dolly llegan a Puerto Rico sin representar una amenaza ciclónica directa, pero con lluvias que podrían aportar un alivio temporal a las zonas afectadas por la sequía.

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