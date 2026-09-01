American Airlines reanudará el jueves sus vuelos entre Miami y Caracas tras los terremotos

Un avión de American Airlines aterriza en el aeropuerto de Caracas. ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

American Airlines reanudará este jueves su servicio diario entre Miami y Caracas, interrumpido desde que los terremotos del 24 de junio obligaron a cerrar el principal aeropuerto de Venezuela, confirmó la compañía estadounidense a EFE este martes.

La aerolínea, a través de un correo electrónico, precisó que tiene previsto retomar la ruta el 3 de septiembre entre el aeropuerto internacional de Miami (MIA) y el Simón Bolívar de Maiquetía (CCS), que sirve a Caracas.

Ese aeropuerto volvió a operar este martes, más de dos meses después de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron más de 6.500 muertos, según el balance oficial.

Por ahora, funciona con instalaciones modulares provisionales levantadas en los estacionamientos, con capacidad para 2,168 pasajeros en sus diferentes salas.

American Airlines ha mantenido conexiones

American fue la primera aerolínea estadounidense en restablecer la conexión con Venezuela, el 30 de abril, tras siete años de suspensión.

Había dejado de volar al país en 2019, cuando el Departamento de Transporte de Estados Unidos suspendió los vuelos entre ambos, mientras United y Delta se habían retirado dos años antes.

La compañía añadió que mantiene el vuelo diario a Maracaibo, la segunda ciudad venezolana más poblada, que inauguró el 14 de julio y que reubicó a los pasajeros de Caracas mientras Maiquetía estuvo cerrado.

También operó un vuelo humanitario entre Miami y la capital venezolana tras los terremotos, según indicó en el mismo correo.

La ruta no es la única entre los dos países: la venezolana Laser Airlines, en alianza con la estadounidense Global X, opera vuelos directos entre Caracas y Miami desde este martes.

Miami concentra la mayor proporción de venezolanos que viven en Estados Unidos, más de 254.000, según un estudio el Pew Research Center, y la mayor comunidad está en la ciudad de Doral, perteneciente al área metropolitana.