EE.UU. anuncia sanciones contra un nieto del líder cubano Raúl Castro

El expresidente cubano, Raúl Castro, ha sido imputado por EE. UU. por asesinato y conspiración para matar. ( EFE/ ERNESTO MASTRASCUSA/ ARCHIVO )

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra Fidel Ernesto Castro, uno de los nietos del líder histórico cubano Raúl Castro, así como contra cinco entidades económicas y bancarias de la isla.

"Entre los designados hoy se encuentran un nieto de Raúl Castro, Fidel Ernesto Castro Calis, el Banco Exterior de Cuba y cuatro entidades que explotan los recursos naturales o las reservas energéticas de Cuba en beneficio del régimen", dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado.

Esta nueva oleada de sanciones se produce en un contexto de estancamiento de las negociaciones entre Washington y La Habana.

Hijo de general de brigada Alejandro Castro Espín

El gobierno de Donald Trump exige a la isla cambios políticos y económicos fundamentales, mientras que La Habana denuncia el bloqueo petrolero que sufre desde hace seis meses, que se añadió al embargo comercial vigente desde hace décadas.

Fidel Ernesto Castro Calis, de 31 años, es hijo de Alejandro Castro Espín, general de brigada y una de las figuras principales del régimen, que fue a su vez sancionado por Washington recientemente.

El líder histórico superviviente de la Revolución de 1959, Raúl Castro, de 95 años, está por su parte inculpado formalmente ante la justicia estadounidense por la muerte de cuatro estadounidenses en el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en 1996. Rául Castro era entonces ministro de Defensa.

Raúl Castro apareció en público en La Habana el 13 de agosto, en un acto con motivo del centenario de su hermano Fidel Castro.

"Mientras el pueblo cubano sufre, la familia Castro y sus compinches en el represivo Ministerio del Interior de Cuba (MININT) siguen perpetuando su control absoluto sobre la economía de la isla, acaparando recursos en beneficio de un pequeño grupo de élites del régimen" acusó Rubio en su comunicado.

De orígenes cubanos, Rubio es el consejero de Seguridad Nacional del presidente Trump, además de secretario de Estado, y lleva personalmente el dosier cubano en la administración Trump.

Ser designado en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) estadounidense significa ser sometido a sanciones económicas y financieras. Las personas o entidades no pueden entablar ningún tipo de relación económica o empresarial en Estados Unidos, ni acceder a su red financiera.

Además del nieto de Raúl Castro, entran en la lista de la OFAC el Banco Exterior de Cuba y las empresas Nicarotec y Cexni, del sector minero, así como Abapet y Comercial Cupet, del sector energético.

La OFAC, que forma parte del Departamento del Tesoro, anunció por otra parte que concede una excepción, la licencia general 4A, que permite las operaciones de embajadas y consulados de terceros países en Cuba, que quedan así fuera del esquema de sanciones.

La licencia 4A permite por ejemplo a esas legaciones recibir fondos del exterior para sus operaciones corrientes, que de otra forma podían provocar represalias financieras de Washington.