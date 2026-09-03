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sequía en puerto rico
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Lluvias dan un respiro a la sequía en Puerto Rico

Las precipitaciones recientes han mejorado las condiciones en sectores del este y sureste de la isla, pero la sequía sigue afectando amplias zonas después de meses de déficit de lluvias y altas temperaturas

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    Lluvias dan un respiro a la sequía en Puerto Rico
    Un embalse con escasa agua en Puerto Rico. (EFE/THAIS LLORCA.)

    Las lluvias registradas en Puerto Rico comienzan a ofrecer un respiro frente a la intensa sequía que se ha extendido por buena parte de la isla, aunque los organismos que vigilan las condiciones meteorológicas e hídricas advierten que el déficit acumulado durante los últimos meses no puede revertirse con unos pocos episodios de precipitaciones.

    La situación había alcanzado niveles particularmente severos a finales de agosto. La NASA informó que al 25 de agosto, alrededor del 75 % de Puerto Rico se encontraba bajo alguna categoría de sequía, mientras aproximadamente 44 % estaba clasificado en sequía extrema, la categoría D3 del Monitor de Sequía de Estados Unidos.

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    El deterioro ocurrió rápidamente. De acuerdo con el Observatorio de la Tierra de la NASA, tres meses antes ninguna parte del territorio puertorriqueño estaba clasificada oficialmente en sequía. La combinación de déficit de precipitaciones y temperaturas elevadas redujo la humedad de los suelos y los caudales de los ríos y generó problemas en el suministro de agua.

    Las condiciones llevaron al Gobierno de Puerto Rico a declarar una emergencia por sequía a finales de julio, mientras las autoridades federales estadounidenses también reconocieron los efectos del fenómeno sobre la agricultura. La escasez de precipitaciones se había concentrado especialmente desde mayo, agravando progresivamente la disponibilidad de agua.

    Las lluvias cambian el panorama

    Las precipitaciones de los últimos días, asociadas a abundante humedad sobre el Caribe, han comenzado a modificar parcialmente ese escenario. Los mayores acumulados se han concentrado en sectores del este y sureste, precisamente algunas de las áreas castigadas por la sequía.

    • El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) en San Juan mantiene el seguimiento de las precipitaciones, la evolución hidrológica y las condiciones de sequía de Puerto Rico. Su programa especializado incluye informes sobre sequía y reportes mensuales de clima e hidrología.

    Cautela con los aumentos de caudales

    La mejoría, sin embargo, debe interpretarse con cautela. Las lluvias pueden aumentar temporalmente los caudales, recuperar parte de la humedad de los terrenos y reducir la presión sobre la vegetación, pero la recuperación de una sequía acumulada durante meses depende de que las precipitaciones continúen y alcancen las cuencas y embalses más afectados.

    La NASA señala que el episodio de 2026 se produjo después de un período relativamente húmedo: Puerto Rico no había experimentado condiciones de sequía extrema desde 2016. 

    La rapidez con la que se desarrolló el déficit durante este verano evidencia el fuerte contraste entre las condiciones existentes al comenzar la temporada y las observadas a finales de agosto.

    Así, las precipitaciones de esta semana representan una primera señal favorable para Puerto Rico, pero todavía no permiten declarar superada la crisis. Las próximas semanas serán determinantes para establecer si las lluvias logran sostener la recuperación de los suelos, ríos y reservas de agua o si el alivio resulta solamente temporal.

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