¿Quién es el banquero preso con "amigos en todos los poderes" de Brasil?

Las relaciones de un banquero preso por un megaescándalo financiero ponen en jaque a la corte suprema de Brasil en vísperas de las presidenciales. ¿Quién es Daniel Vorcaro, con estrechos contactos con políticos de todos los colores, jueces y altos funcionarios?

Vorcaro, de 42 años y operador en Faria Lima -meca financiera de Sao Paulo, la capital económica de Brasil-, tuvo una enorme influencia en las altas esferas, antes de acabar en la cárcel acusado de fraude tras la liquidación del Banco Master, del que era dueño.

El colapso del banco dejó deudas por más de 7.000 millones de dólares, con cientos de miles de afectados que fueron compensados por un sistema de garantías.

Más allá del mundo financiero, Vorcaro, de vida ostentosa, invirtió en las áreas inmobiliaria, farmacéutica y textil y hasta en el fútbol, pues era accionista del club Atlético Mineiro de Belo Horizonte, donde nació.

El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva admitió haberse reunido con él.

Su rival en las presidenciales de octubre, el conservador Flávio Bolsonaro, reconoció haberle pedido dinero para financiar un "biopic" sobre su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro.

Esta semana, una nueva investigación vinculó a Vorcaro con un poderoso juez de la corte suprema, a quien le pidió ayuda por sus problemas judiciales.

Preso en Brasilia desde marzo, el banquero se jactó ante los investigadores de tener "amigos en todos los poderes".

Investigaciones judiciales

Vorcaro fue detenido una primera vez en noviembre, cuando se disponía a tomar un jet privado en Sao Paulo. En esa ocasión quedó libre bajo fianza.

En los días previos a su captura en esa ocasión, envió una treintena de mensajes a un teléfono atribuido a Alexandre de Moraes, un poderoso juez de la corte suprema que condujo el juicio contra el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

"¿Crees que el lunes ya tengo que estar afuera?", preguntó Vorcaro en uno de los mensajes, según un informe policial divulgado el martes que desató una crisis sin precedentes en el tribunal.

Además, consultaba sobre las investigaciones e incluso fijaba reuniones.

Impacto en la corte

El informe mantiene en reserva las respuestas del interlocutor.

No es el primer escándalo en la corte alrededor de Vorcaro: el juez José Dias Toffoli, que llevaba el caso del Banco Master, fue apartado del proceso tras revelarse lazos con el entorno del banquero.

El cuñado y mano derecha de Vorcaro, también investigado, habría comprado en 2021 parte de un resort a los hermanos de Dias Toffoli mediante una gestora bajo sospecha en el caso Master.