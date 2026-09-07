Mexicano rompe récord mundial de peso muerto al levantar 511 kilos

El mexicano Raúl Abraham "Tayzon" Flores. ( CAPTURA DE PANTALLA DEL EVENTO. )

El mexicano Raúl Abraham "Tayzon" Flores hizo historia en los deportes de fuerza al levantar 511 kilogramos en peso muerto y establecer un nuevo récord mundial durante una competencia celebrada en Birmingham, Inglaterra.

La marca fue conseguida el sábado 5 de septiembre en el World Deadlift Championships 2026, desarrollado en la Utilita Arena como parte del Strongman Open organizado por Giants Live. La propia organización confirmó que Flores superó el récord mundial que estaba en manos del islandés Hafþór Júlíus Björnsson.

Flores levantó exactamente 511 kilos, equivalentes a unas 1,126.6 libras.

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Varias publicaciones han citado la cifra como 1,124 libras, pero esa cantidad corresponde aproximadamente a los 510 kilos de la marca anterior. Los 511 kilos levantados por Flores equivalen a unas 1,126.6 libras.

Para tener una idea de la magnitud, el mexicano levantó más de media tonelada desde el suelo hasta quedar completamente erguido con la barra en sus manos.

Rompió el récord de "La Montaña"

Hasta el sábado, el récord pertenecía a Björnsson, conocido también como "Thor" y mundialmente famoso por interpretar a Gregor "La Montaña" Clegane en la serie Game of Thrones.

El islandés había levantado 510 kilogramos el 6 de septiembre de 2025, precisamente durante el World Deadlift Championships celebrado en Birmingham. Guinness World Records registra esa actuación como la mayor marca masculina anterior.

Flores necesitó aumentar apenas un kilogramo para quitarle el récord.

Giants Live explicó que Björnsson llegó a la competición de este año como poseedor de la marca mundial, pero había sufrido problemas físicos durante su preparación y decidió no intentar superar nuevamente los 510 kilos. En Birmingham levantó 480 kilogramos y después abandonó los intentos de peso muerto.

Eso abrió el camino para Flores.

El mexicano completó primero un levantamiento de 470 kilogramos y luego pidió colocar 511 kilos en la barra: un kilo por encima del récord mundial.

Así fueron los segundos del récord

Según la descripción de Giants Live, Flores logró separar la barra del suelo con suficiente velocidad para llevarla por encima de las rodillas.

El movimiento perdió velocidad cuando la barra llegó a la altura de sus muslos, pero Flores continuó tirando hasta conseguir extender completamente el cuerpo y quedar de pie.

El árbitro de la prueba, Magnús Ver Magnússon, cuatro veces ganador del World's Strongest Man, dio entonces la señal que validó el levantamiento.

El público de la Utilita Arena estalló en celebración: los 511 kilos eran válidos y el récord mundial había cambiado de dueño.

Björnsson salió posteriormente desde detrás del escenario para felicitar al mexicano por la marca.

De 504 kilos en el gimnasio a 511 en competencia

Flores ya había dado señales de que podía acercarse al récord.

Semanas antes de viajar a Inglaterra había levantado 504 kilogramos durante un entrenamiento. Sin embargo, aquella marca no podía considerarse un récord mundial oficial porque fue realizada fuera de una competencia, sin las mismas condiciones de arbitraje y validación.

En Birmingham aumentó siete kilos y completó los 511 delante de jueces y competidores en el World Deadlift Championships.

El mexicano, de 26 años y originario de Tamaulipas, se convirtió así en campeón mundial de peso muerto de 2026.

¿Eso significa que es "el hombre más fuerte del mundo"?

La hazaña concreta es que Raúl Flores es el nuevo poseedor del récord mundial de peso muerto en strongman, después de levantar 511 kilogramos.

La página de Guinness World Records consultada todavía muestra los 510 kilos de Björnsson como récord, pero la propia organización advierte que las nuevas marcas no aparecen inmediatamente en su base de datos. Giants Live, organizadora de la competencia donde se produjo el levantamiento, ya reconoce oficialmente los 511 kilos de Flores como el nuevo récord mundial.