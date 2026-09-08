Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial

Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, respalda la decisión, dispuesta en medio de la campaña electoral que lo enfrenta al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. ( AFP/NELSON ALMEIDA )

Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.

La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de lleno la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.

El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pedía ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.

Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.

En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.

En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de "gravísima" la vigilancia de la que fue objeto y comparó el episodio con la novela distópica "1984", de George Orwell.

El magistrado decidió "la suspensión preventiva" del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.

Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que consideró una violación a la independencia judicial.

Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de "abuso de autoridad".

Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.

El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.

"Intereses electorales"

Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça.

El "grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente", escribió el candidato en X.

Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.

El candidato celebró que "la gloriosa policía federal vuelva a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula".

En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.

"Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país", dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.

"No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales", agregó Carvalho.

De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal William Murad reafirmó "la total confianza" de la institución en Rodrigues.

El resto de once jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las "narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales" que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.