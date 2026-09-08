Rubio inicia en Colombia una gira latinoamericana para reforzar la influencia de EE. UU.

WASHINGTON, D. C. – 3 de septiembre: El secretario de Estado Marco Rubio interviene durante el evento de lanzamiento de la Foundry School en el Instituto de la Paz de los Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2026, en Washington, D. C. ( AFP )

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, llega el martes a Colombia en la primera parada de una gira por América Latina para reunirse con líderes afines a Donald Trump.

Washington sumó un nuevo aliado en la región con la reciente llegada al poder del colombiano Abelardo de la Espriella, un admirador de Trump con discurso de mano dura contra el crimen.

Rubio se encontrará en una guarnición militar de la ciudad caribeña Barranquilla con el mandatario, un millonario y lenguaraz abogado de 48 años que derrotó a la izquierda en los comicios de junio.

Relación con De la Espriella

El nuevo gobierno de Colombia estrecha lazos con su principal aliado militar tras la turbulenta relación entre Trump y su antecesor, el izquierdista Gustavo Petro.

En su primer mes en el cargo, De la Espriella puso en marcha un plan para doblegar con bombardeos a los poderosos carteles de la cocaína y terminó las negociaciones de paz impulsadas por Petro.

Su gobierno autorizó operaciones militares conjuntas con Estados Unidos y en agosto recibió al jefe del Comando Sur para discutir su estrategia contra el narco.

También se sumó al Escudo de la Américas, la coalición de países liderada por Trump para luchar contra el tráfico de drogas en la región.

Según el Departamento de Estado, el objetivo del viaje es "reforzar la cooperación en la lucha conjunta contra el narcoterrorismo" y "profundizar las relaciones comerciales" con Colombia, Perú y Ecuador.

Rubio también discutirá en Barranquilla sobre la reconstrucción tras el devastador terremoto del 10 de agosto que causó más de 330 muertos en Colombia, según el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

El sismo destruyó colegios, hospitales y miles de viviendas en varias ciudades.

De la Espriella pidió ayuda de Estados Unidos y la suspensión de los aranceles para facilitar las obras.

La reunión "muestra el inicio de la reconstrucción de una alianza estratégica con Estados Unidos, nuestro principal socio en la región", dijo el canciller colombiano, Omar Bula, en un video compartido a medios.

Rubio viajará luego a Quito para encontrarse con el mandatario Daniel Noboa y a Lima para sostener una reunión con la mandataria Keiko Fujimori.

Doctrina "Donroe"

La gira del máximo diplomático estadounidense ocurre tras una ola de victorias electorales de candidatos de derecha en América Latina.

Desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero de 2025, varios países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras han iniciado o confirmado un giro hacia gobiernos conservadores.

Washington manifiesta su clara voluntad de influir en la región latinoamericana en nombre de la "doctrina Donroe", una fusión del nombre de pila de Donald Trump y el apellido de James Monroe, presidente estadounidense que designó a América Latina como esfera de influencia de Estados Unidos hace más de dos siglos.

Esta ambición responde a la nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos de la que Rubio, de origen cubano y cuya esposa tiene raíces colombianas, es su principal artífice.

Su gira ocurre tras la captura en enero del mandatario venezolano Nicolás Maduro en un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. Y pocos días después del anuncio de un acuerdo con el gobierno interino de Venezuela que otorga a Washington el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de las reservas petroleras del país.

En Quito, Rubio será recibido por Daniel Noboa, uno de los mayores socios de Washington en la lucha antinarco.

Estados Unidos y Ecuador actualmente llevan a cabo operativos contra embarcaciones presuntamente ligadas a las mafias en el Pacífico ecuatoriano.

En una semana al menos cinco barcos han sido hundidos en estas acciones militares.