Supuesto vidente llamado "Brujo Mexicano" fue asesinado y su escolta es el principal sospechoso

El influencer mexicano Farath Coronel, ultimado presuntamente por su escolta. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DE INSTAGRAM @FARATHCORONEL )

La Fiscalía del Estado de México ejecutó una orden de aprehensión contra Elías "N", escolta del vidente e influencer Farath Coronel, conocido como "El Brujo Mexicano", por su presunta responsabilidad en el homicidio ocurrido la semana pasada en Cuautitlán Izcalli.

Las investigaciones señalan que Coronel y su escolta sostuvieron una discusión dentro de la residencia de la víctima, tras la cual Elías "N" presuntamente sacó un arma de fuego y le disparó. Posteriormente habría sustraído varias pertenencias y escapado en una camioneta propiedad del vidente.

Coronel, cuyo nombre era Víctor Manuel Sixtos Vázquez, tenía 41 años y fue localizado sin vida el viernes 4 de septiembre en una vivienda del fraccionamiento Bosques del Lago. Era conocido por sus apariciones en televisión, sus consultas de numerología y esoterismo y su actividad en redes sociales.

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Elías "N" había sido detenido inicialmente por delitos contra la salud y permanecía recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán cuando la Fiscalía ejecutó la nueva orden por homicidio. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión.

La investigación cobró mayor relevancia después de difundirse un video grabado antes del asesinato en el que Coronel aparece discutiendo con integrantes de su seguridad. En la transmisión reclama directamente a Elías por la manera en que manipulaba un arma y posteriormente cuestiona las condiciones y responsabilidades de sus empleados.

La Fiscalía, sin embargo, no ha establecido públicamente que ese enfrentamiento registrado en video haya sido el móvil del homicidio.

Denuncias contra el influencer

Tras el asesinato también surgieron graves acusaciones contra el propio Coronel.

Ángel Aguilar, de 21 años, quien asegura haber trabajado como asistente personal del vidente desde octubre de 2025, declaró al periodista Javier Ceriani que habría sido víctima de agresiones físicas, amenazas, explotación laboral y abuso sexual mientras trabajaba para Coronel.

Aguilar afirmó que durante una ceremonia le dieron una bebida tras la cual perdió el conocimiento y que posteriormente presentó lesiones que atribuye a una agresión sexual. También aseguró que Coronel lo golpeaba y lo amenazaba cuando intentaba abandonar su empleo.

Durante la entrevista fueron mostradas capturas de conversaciones atribuidas a Coronel en las que aparecen amenazas contra el exempleado. El testimonio también estuvo acompañado por un video en el que se observa al vidente reprendiéndolo y escupiéndole.

Las acusaciones de Aguilar constituyen, hasta el momento, un testimonio público. En las fuentes consultadas no consta que la Fiscalía del Estado de México las haya incorporado a una investigación penal ni que hayan sido comprobadas judicialmente.

Coronel ya había sido víctima de otro episodio violento. En agosto de 2022 sufrió un ataque armado mientras viajaba en una camioneta por Ciudad de México, incidente que quedó parcialmente registrado durante una transmisión en vivo.

La investigación actual se concentra en determinar la responsabilidad de Elías "N" en el homicidio y esclarecer las circunstancias de la discusión que, según la Fiscalía, precedió al asesinato.