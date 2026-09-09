Una confesión reabre 18 años después la desaparición de Mariana Sepúlveda en Chile

Mariana Sepúlveda León. ( FOTO TOMADA DE GRUPO DE BÚSQUEDA EN FACEBOOK )

La desaparición de Mariana Sepúlveda León, ocurrida en Santiago de Chile en agosto de 2008, dio un giro 18 años después luego de que un vecino se presentara ante la Policía y confesara haberla asesinado.

Mariana tenía 19 años cuando salió de su casa en Conchalí rumbo al colegio y no volvió a ser vista. Desde entonces, su familia desconocía qué había ocurrido con ella.

El hombre, identificado como Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, de 42 años, acudió voluntariamente a una comisaría de Carabineros y declaró que mató a la joven cuando tenía 24 años. Hasta ese momento no figuraba entre los investigados por la desaparición.

Según su relato, llevó a Mariana hasta su vivienda, situada en el mismo pasaje donde residía la familia de la joven. Allí se habría producido una discusión que terminó con su muerte.

Quiroz afirmó que enterró el cuerpo debajo de una habitación de la casa y que permaneció allí durante varios años. También aseguró que en 2013 desenterró los restos y posteriormente se deshizo de ellos.

Tras la confesión, agentes del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizaron excavaciones en la vivienda señalada por el sospechoso.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte informó que durante las diligencias fueron encontrados elementos que permitirían corroborar parte de su declaración. Entre los hallazgos se reportó material óseo bajo el piso de una de las habitaciones.

Analizan restos

Los restos son sometidos a análisis para establecer su origen y determinar si pertenecen a Mariana. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado su identificación.

El fiscal Marcelo Cabrera explicó que la confesión no es suficiente por sí sola para sustentar una acusación, por lo que los investigadores buscan pruebas materiales y científicas que permitan comprobar la versión del detenido.

La familia de Mariana ha expresado dudas sobre algunos aspectos del relato, entre ellos la supuesta relación sentimental que Quiroz dijo haber mantenido con la joven. Sus familiares tampoco descartan que otras personas pudieran estar vinculadas al caso.

El sospechoso permanece detenido mientras avanzan los peritajes y las autoridades preparan su formalización judicial.

La confesión abre así una nueva etapa en una investigación que permaneció durante casi dos décadas sin una explicación sobre el destino de Mariana.

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