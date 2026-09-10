El vicepresidente de Bolivia Edmand Lara protagoniza altercado con teniente coronel

Captura del video publicado en redes sociales sobre el atercado entre el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara y un militar en la ciudad de Viacha.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, protagonizó un altercado con un teniente coronel del Ejército encargado de la seguridad en un recinto militar de la ciudad de Viacha, donde continúan las labores de rescate tras la doble explosión ocurrida el viernes que dejó nueve fallecidos y cinco desaparecidos.

En una grabación difundida en redes sociales se observa a Lara increpar al oficial luego de que este le diera la espalda y se negara a ofrecerle información sobre la suspensión temporal de las labores de búsqueda las personas desaparecidas.

El militar explicó que su responsabilidad era coordinar la seguridad del recinto y que la información sobre la suspensión de las operaciones debía ser solicitada al Comando General de las Fuerzas Armadas.

Lara insistió en que el oficial debía informarle directamente y le reclamó que respetara su autoridad como vicepresidente.

“¡Le estoy hablando como vicepresidente! ¡Yo soy el vicepresidente!”, se escucha decir a Lara a gritos mientras el militar se alejaba.

CUIDADO CON BOLIVIA.



El vice, Lara, se declaró en oposición al gobierno de Rodrigo Paz.

Ahora va por las calles com grupos sembrando caos, anoche estuvo increpando a un militar al que termino amenazando contra una pared.



*El vicepresidente no tiene autoridad sobre el ejercito pic.twitter.com/3LkWRMURW4 — Poirot (@Argenpoirot) September 10, 2026

Posteriormente, el vicepresidente lo interceptó y volvió a exigirle información: “Infórmeme, infórmeme”. También le recordó que había sido elegido mediante el voto popular.

Durante el intercambio, Lara pidió al oficial que se identificara. El militar respondió que le proporcionaría sus datos de manera privada y “no para las redes sociales”.

Según Infobae, el vicepresidente entonces acusó al uniformado de insubordinación y le dijo: “Le guste o no, yo soy el vicepresidente”.

Suspensión de las labores de búsqueda

El enfrentamiento ocurrió el martes frente al Centro General de Mantenimiento de Material Bélico de Artillería, en Viacha, a unos 30 kilómetros de La Paz, la capital de Bolivia, donde el viernes una doble explosión dejó al menos nueve muertos, decenas de heridos y más de 3,000 viviendas afectadas.

Las autoridades informaron el martes que las labores de remoción y búsqueda de cuatro conscriptos desaparecidos fueron suspendidas temporalmente por razones de seguridad.

De acuerdo con un comunicado del Comando General del Ejército, la decisión fue preventiva debido a que el uso de taladros y otros equipos durante las labores podría provocar un mayor debilitamiento de partes de la infraestructura afectada.

Las causas de las explosiones todavía están bajo investigación. Una hipótesis preliminar apunta a posibles fallas en la administración y el mantenimiento del área donde se almacenaban explosivos y material pirotécnico.

Gobierno respalda al militar

El altercado se hizo viral y generó reacciones dentro del Gobierno. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, respaldó al teniente coronel y aseguró que el militar cumplía una orden superior.

“La autoridad se ejerce respetando la ley y las instituciones, no imponiéndose a gritos. Tiene todo mi respaldo por haber mantenido la serenidad, el respeto y el cumplimiento de su deber”, afirmó Justiniano en sus redes sociales.

El vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez, también cuestionó la actitud del vicepresidente y llamó a recuperar la calma ante la tragedia que afecta a las familias y habitantes de Viacha.

“Es una situación muy delicada la que se vive allá, como para exacerbarla en términos políticos”, declaró durante una entrevista televisiva.

"Le vi un perfil dictatorial"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue más lejos. "La actitud de él me preocupó, dictatorial, ofendiendo al uniforme de las Fuerzas Armadas. Él es vicepresidente, es verdad, pero no puede ofender ni tener la actitud de '¿sabes quién soy?'. Yo pensé que esa época ya se había superado", declaró Paz el miércoles en un video que publicó el medio Impacto Noticias.

El incidente se produce en medio de las diferencias públicas entre Lara y el presidente Rodrigo Paz. El vicepresidente se ha definido como una “oposición constructiva” dentro del propio Gobierno, lo que ha generado tensiones con la administración de la que forma parte.