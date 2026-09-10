Rubio cierra en Perú una gira marcada por seguridad y el pulso de EE. UU. con China

Fotografía cedida por la agencia Andina del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, junto a su esposa Jeanette Dousdebes Rubio, a su llegada este miércoles, a la última parada de la gira suramericana donde se reunirá con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, en Trujillo (Perú). ( EFE/ VIDAL TARQUI /ANDINA )

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, culmina este jueves en Perú una gira por tres países suramericanos que ha tenido como eje la cooperación en seguridad, pero que termina en uno de los escenarios donde resulta más visible la competencia de Washington con China por influencia económica y estratégica en América Latina.

Rubio se reúne en Lima con la presidenta peruana, Keiko Fujimori, en el primer encuentro entre ambos desde que la mandataria asumió el poder a finales de julio. La visita se produce después de sus escalas en Colombia y Ecuador, cuyos gobiernos también mantienen una creciente aproximación a la administración de Donald Trump.

Según informó EFE, la alianza en materia de seguridad y el pulso estadounidense frente a la creciente presencia china marcarán el encuentro en Perú. El Comercio señala que la agenda incluye además defensa, inversiones, comercio bilateral y cooperación frente al fenómeno de El Niño.

La gira completa adquiere así una dimensión que supera las relaciones bilaterales con cada uno de los tres países. Reuters ha situado el viaje dentro de los esfuerzos de Washington por reforzar su influencia en América Latina, particularmente mediante la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y una mayor aproximación a gobiernos alineados con sus objetivos regionales.

Seguridad acerca a Lima y Washington

Uno de los principales puntos de convergencia entre Fujimori y Trump es la lucha contra el crimen organizado transnacional

Perú acaba de incorporarse al Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Washington para combatir las organizaciones criminales y el lavado de activos. Rubio confirmó la incorporación peruana en una columna publicada esta semana en El Comercio.

El asunto ha generado debate dentro de Perú. El Senado incluyó en su agenda una moción para convocar al canciller Carlos Espá con el propósito de que explique los alcances de la incorporación del país al mecanismo estadounidense.

Para el Gobierno de Fujimori, la cooperación adquiere relevancia ante el avance de organizaciones vinculadas a actividades como la minería ilegal y las extorsiones a empresas y negocios.

El canciller Espá adelantó, además, que Rubio hará "anuncios importantes" relacionados con el apoyo estadounidense a Perú. Según explicó, estarán concentrados en dos áreas: el combate al crimen organizado transnacional y la mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño.

China entra en la agenda

Pero la escala peruana tiene otro componente que la diferencia de las anteriores: China.

Perú ha recibido importantes inversiones chinas durante los últimos años, entre ellas el puerto de Chancay, controlado por la naviera estatal Cosco, además de inversiones en sectores estratégicos como el eléctrico.

Rubio llevó directamente el tema al debate peruano antes incluso de llegar a Lima. En su columna publicada en El Comercio, cuestionó determinados proyectos respaldados por China y defendió que la alianza económica entre Estados Unidos y Perú debe sustentarse en inversiones transparentes en sectores estratégicos.

La respuesta de Pekín fue inmediata

La Embajada de China en Perú aseguró que sus inversiones son transparentes y se ajustan a la legislación peruana. También rechazó que sus relaciones con los países latinoamericanos respondan a cálculos geopolíticos y reivindicó el derecho de los Estados de la región a escoger libremente sus socios.

El intercambio convirtió la llegada de Rubio en algo más que una visita diplomática: colocó públicamente a Perú dentro de la competencia estratégica entre las dos mayores potencias económicas mundiales.

Defensa, tecnología e inversiones

La aproximación entre Washington y Lima también alcanza áreas sensibles como defensa y tecnología.

Según EFE, Estados Unidos ha promovido la adquisición por Perú de 12 aviones F-16 Block 70 por unos US$2,000 millones para modernizar su flota de combate, en un proceso en el que las aeronaves estadounidenses han competido con los Rafale franceses y los Gripen suecos.

El Gobierno peruano también ha recurrido a Estados Unidos para un contrato por US$3,000 millones destinado a modernizar la base naval del Callao, la principal instalación de la Marina de Guerra peruana.

A esto se suma un nuevo frente: la inteligencia artificial. Antes de la llegada de Rubio, el Gobierno de Fujimori suscribió un memorando de entendimiento con Estados Unidos que contempla la importación y adopción de sistemas estadounidenses de IA y menciona la competencia procedente de países "extrahemisféricos", una referencia que apunta especialmente a China.

Lo que prometió en Colombia y Ecuador

La visita a Lima cierra así una gira en la que Washington ha combinado seguridad, comercio y cooperación política. En Colombia, Rubio prometió reforzar una relación de seguridad que había sufrido tensiones durante el Gobierno anterior, mientras que en Ecuador anunció que solicitará US$45 millones para apoyar la lucha contra el narcotráfico, además de otros US$10 millones destinados a enfrentar problemas como la minería ilegal, el reclutamiento de pandillas y las finanzas ilícitas.

Perú completa el recorrido con un ingrediente adicional: allí la cooperación contra el crimen organizado coincide directamente con la disputa de Washington y Pekín por inversiones, infraestructura, tecnología y presencia estratégica en América Latina.