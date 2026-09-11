Incendio en escuela en RD Congo deja al menos 26 niños muertos

Bomberos frente a las llamas de un incendio ( AFP )

Un incendio que causó una estampida en un colegio en la República Democrática del Congo (RDC) deja al menos 26 niños muertos, dijo Unicef en un comunicado el viernes.

En la mañana del jueves, hacia las 09H00 locales (07H00 GMT), comenzó un incendio de origen desconocido cerca de una escuela en Bukavu, capital de la provincia de Kivu del Sur. Los niños estaban ya en clases, según las autoridades locales.

Al menos otros 25 niños resultaron heridos en la estampida, de acuerdo con Unicef.

Ubicada a las orillas del lago Kivu, la ciudad sufre incendios con frecuencia. Está bajo control del grupo armado M23, respaldado por Ruanda, desde febrero de 2025.

El fuego causó pánico y una estampida. Varios de los niños murieron asfixiados.

Reacción del M23

La tragedia ha afectado a un país golpeado por el conflicto interno.

El viernes, el M23 a través de un comunicado declaró "tres días de luto nacional" y la apertura de una investigación. También informó de 26 muertes, "incluidas 20 niñas y seis niños".

El sábado habrá una ceremonia de entierro de las víctimas.

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