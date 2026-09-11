Una investigación por corrupción a Flávio Bolsonaro sacude la campaña en Brasil

El candidato a la Presidencia de Brasil, Flávio Bolsonaro, asiste a un acto por el Día de la Independencia de Brasil en la Avenida Paulista, en São Paulo (Brasil). ( EFE/ISAAC FONTANA )

La campaña del candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro fue sacudida este viernes por la revelación de que la policía lo investiga por sospechas de corrupción y lavado de dinero, a semanas de las elecciones.

Un juez de la corte suprema autorizó en julio investigar al derechista por posibles delitos "en el contexto del financiamiento para la producción" de "Dark Horse", una película sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, según una decisión desclasificada este viernes.

El senador Flávio Bolsonaro está empatado en las encuestas para una probable segunda vuelta en octubre contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en una campaña impactada en los últimos días por una inédita crisis en el supremo.

Giros millonarios

Flávio Bolsonaro admitió en mayo haber pedido giros millonarios para "Dark Horse" al banquero Daniel Vorcaro, hoy detenido por un gigantesco desfalco financiero.

"Dark Horse" aún no fue estrenada. Cuenta con el actor estadounidense Jim Caviezel en la piel de Jair Bolsonaro, que presidió Brasil de 2019 a 2022.

Tras perder las elecciones para ser reelecto frente a Lula en 2022 fue condenado por intentar dar un golpe de Estado. Está preso desde 2025.

La policía indaga si los fondos de Vorcaro se usaron en realidad para financiar a otro hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo, radicado en Estados Unidos y condenado en Brasil por coacción en el marco del juicio por golpismo contra su padre, explicó una fuente del supremo a la AFP.

La policía federal pidió investigar a Flávio Bolsonaro por "la posible práctica de los delitos de lavado de dinero, evasión de divisas, corrupción y otros" en relación al financiamiento de "Dark Horse", según la decisión judicial consultada por la AFP.

Con acuerdo del Ministerio Público, el juez André Mendonça autorizó una investigación para "indagación de la hipótesis delictiva" sobre el candidato.

La AFP se contactó con la campaña del candidato derechista pero hasta el momento no obtuvo respuesta.

Crisis suprema

El sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes de audio de Flávio Bolsonaro a Vorcaro en tono de confianza, pidiéndole dinero supuestamente para el 'biopic' sobre su padre.

El candidato primero desmintió relaciones con el banquero, pero luego admitió haberle solicitado fondos y negó irregularidades.

Vorcaro terminó detenido por sospechas de fraude tras dejar una deuda de más de 7,000 millones de dólares a cientos de inversores, que llevó a la liquidación de su banco Master.

La investigación sobre Master reveló en los últimos meses conexiones del banquero con jueces y políticos de distintos colores.

Y la semana pasada desató una crisis en la corte, cuando el juez Mendonça, exministro de Justicia de Bolsonaro, pidió investigar mensajes de Vorcaro a un número telefónico atribuido a su colega Alexandre de Moraes.

Moraes condujo en 2025 el juicio que llevó a la cárcel a Jair Bolsonaro.

A la decisión de Mendonça siguieron varias medidas hostiles entre jueces del supremo, que incluyeron la remoción y reincorporación del jefe de la policía.

En un intento de frenar la crisis, el presidente de la corte, Edson Fachin, ordenó el jueves a Mendonça levantar el secreto de sumario del caso Master.

Esa decisión permitió conocer este viernes que la policía investiga a Flávio Bolsonaro.

El presidente Lula había reclamado el fin del secreto judicial sobre el caso.

La crisis en el supremo puso a la campaña de Lula a la "defensiva", dijo una fuente del gobierno bajo anonimato.

Afirmó que, aunque los hechos no tienen "nada que ver" con el presidente, son difíciles de explicar a un electorado que asocia al juez Moraes con el antibolsonarismo.

Lula reconoció haber recibido una vez a Vorcaro, antes de que explotara el caso Master.