Tragedia en geriátrico de Chile, donde 16 ancianos mueren en incendio

Los bomberos inspeccionan el lugar tras un incendio en una residencia de ancianos que ha matado a 16 personas, en Pitrufquen, Región de la Araucanía, Chile. ( AFP/ MATIAS GALLEGOS )

Un total de 16 ancianos fallecieron y otros fueron hospitalizados tras el incendio de una casa de reposo al sur de Santiago de Chile, informó este sábado el municipio de Pitrufquén, en la región de Araucanía, que reveló que el geriátrico tenía observaciones legales de funcionamiento.

Las llamas comenzaron la noche del viernes y se prolongaron hasta las primeras horas del sábado, cuando fueron extinguidas.

Decenas de bomberos policías y personal de asistencia llegaron al lugar para luchar contra el incendio. Un carro bombero se ubicó al ingreso de la casa de acogida de una sola planta y lanzó chorros de agua para combatir el siniestro, según imágenes en redes sociales.

Videos domésticos muestran enormes llamaradas y humo elevándose por encima del inmueble, vistas a distancia debido a la oscuridad de la noche.

Durante la mañana bomberos aún realizaban el trabajo de recogida y limpieza de escombros y removían techos de calamina metálica que se desplomaron. Policías acordonaron la zona por seguridad.

"Expresamos nuestro dolor y consternación ante el fallecimiento de 16 personas mayores en este siniestro", señaló el municipio en un comunicado.

En la casa de acogida en Pitrufquén, a 640 km al sur de la capital, Santiago, había un total de 24 ancianos y en el momento del accidente solo una cuidadora.

Diez ancianos sobrevivieron y fueron trasladados al hospital del lugar, informó la alcaldesa local Jacqueline Romero en una declaración difundida por las redes sociales municipales.

"Un lugar irregular"

"Es una situación que nos llena el alma de mucha pena, de mucho dolor. Hemos estado (...) haciendo contención a las familias", aseveró la jerarca.

La Secretaría Regional Ministerial de Salud (Seremi) ya había alertado de las deficiencias de funcionamiento del geriátrico.

"Era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado, y era reincidente", dijo el funcionario del Seremi José Bravo.

"En el mes de febrero habíamos enviado una carta como municipalidad, justamente para que se fiscalizara porque no contaba con la normativa (...) tenía sumario sanitario", confirmó por su parte la alcaldesa Romero en declaraciones a canales locales.

El presidente José Antonio Kast demandó desde su cuenta en X "conocer la verdad y, sobre esa base, corregir lo que sea necesario para hacer todo lo posible por evitar que una tragedia como esta vuelva a ocurrir".

Aseguró que instruyó "medidas urgentes" destinadas a revisar las condiciones de los hogares de ancianos del país.

La fiscalía se hallaba desde la madrugada en fase de investigación para "determinar el origen y la causa del incendio, así como descartar la intervención de terceras personas" en el hecho, según reportó a medios locales el fiscal asignado al caso, Jorge Granada.

Los dueños del hogar privado fueron convocados a declarar.