Honduras decomisa 1.6 toneladas de cocaína en aguas del Caribe

Agentes de policía custodian a cuatro personas detenidas tras una incautación de cocaína, mientras se exhiben paquetes de la droga en la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, Honduras, el 12 de septiembre de 2026. ( ORLANDO SIERRA / AFP )

Las fuerzas navales y aéreas de Honduras interceptaron una embarcación en aguas del Caribe que transportaba 1.6 toneladas de cocaína y capturaron a sus cuatro tripulantes hondureños, informó este sábado la Fiscalía.

Honduras y los demás países centroamericanos son catalogados como puentes de paso de cocaína procedente de los países productores de Sudamérica al mercado de Estados Unidos.

La operación se condujo el viernes en el departamento nororiental de Gracias a Dios y tanto la droga como los detenidos serán trasladados vía aérea a la capital, Tegucigalpa, dijo la entidad en un comunicado.

El Ministerio Público detalló que la embarcación pesquera de nombre "First in Line" fue interceptada en los bancos de pesca de la zona denominada Rosalinda.

Se lograron asegurar 55 fardos (sacos) de supuesta droga con un peso total de 1,661 kilos, indicó la entidad.

Cifras de decomisos

Las autoridades no precisaron una posible procedencia de la droga.

Van más de seis toneladas de droga decomisadas en Honduras en lo que va de año, según cifras oficiales.