Ubican avioneta siniestrada con cinco ocupantes en Colombia; se desconoce si hay sobrevivientes

Equipos de rescate ubicaron el lunes una avioneta que se accidentó la víspera con cinco ocupantes en una zona montañosa de Colombia, informó el lunes la autoridad que investiga siniestros aéreos.

La aeronave partió de la localidad selvática de Condoto, en el departamento del Chocó, hacia Bogotá y perdió el contacto a los pocos minutos de su despegue.

Viajaban el piloto y cuatro miembros de una brigada médica de la Patrulla Aérea Civil (PAC), una organización privada que brinda servicios de salud en zonas remotas del país.

"Los equipos de rescate lograron la localización precisa del sitio de impacto de la aeronave Cessna T206, de matrícula HK4985, siniestrada en una zona de alta montaña de difícil acceso", informó la división de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil en un comunicado.

Imágenes compartidas por la Fuerza Aeroespacial muestran restos de fuselaje en una escarpada montaña, que tienen "indicios" de pertenecer a la avioneta.

Reacción oficial

Las autoridades no informaron si hay sobrevivientes.

La aeronave "sobrevoló muy bajito en nuestro territorio", dijo Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, localidad cercana al lugar del accidente, en una entrevista a Caracol Radio.

Las autoridades evalúan "las condiciones meteorológicas y topográficas" para "iniciar las maniobras de salvamento y recuperación" de los ocupantes, precisa el comunicado de la Aeronáutica Civil.

Los accidentes aéreos en Colombia suelen estar relacionados con problemas técnicos, junto al complejo relieve montañoso y las condiciones climáticas tropicales del país.

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