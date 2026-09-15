Canal de Panamá mantendrá los precios de sus peajes pese a las restricciones por falta de agua

Vista aérea del Canal de Panamá, uno de las vías comerciales más importante en el mundo. ( EFE )

A pesar de las restricciones al tránsito de buques a raíz de la sequía asociada al fenómeno de El Niño, el Canal de Panamá no contempla aumentar sus peajes durante el año fiscal 2027, que comienza el próximo 1 de octubre.

La decisión forma parte del proyecto de presupuesto presentado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), que prevé ingresos por 5,555 millones balboas panameñas, (aproximadamente 350,000 millones de pesos dominicanos) durante el próximo periodo que culmina el 30 de septiembre de 2027, aun cuando se proyecta un menor movimiento de carga y una reducción en el número de barcos que utilizarán la vía interoceánica.

La ACP señala que el presupuesto no contempla modificaciones a las tarifas vigentes ni a la estructura de peajes. En otras palabras, los clientes del Canal no enfrentarán, según lo previsto actualmente, un aumento en el precio establecido para utilizar la ruta.

El presupuesto proyecta 457.3 millones de toneladas de carga y 10,750 tránsitos de buques de alto calado durante el año fiscal 2027.

La ausencia de un aumento en los peajes contrasta con el escenario que enfrenta el Canal. La falta de agua ha obligado a limitar el número de barcos que pueden transitar y, en determinados periodos, el peso de la carga que pueden llevar.

La situación ha convertido la disponibilidad de agua en uno de los principales factores que condicionan la operación de la vía.

Las condiciones hídricas han obligado al Canal a reducir su capacidad de tránsito en comparación con los niveles que podía manejar antes de la actual crisis.

Desafío del agua

A pesar de la sequía que ha impactado al Canal durante este 2026, para el próximo año las autoridades esperan que habrá mayor disponibilidad de agua.

Para ello, la ACP está destinando recursos a proyectos que buscan reducir esa vulnerabilidad. Entre ellos destaca el proyecto del lago de Río Indio, que tendrá una ejecución prevista de 82 millones de balboas (aproximadamente RD$5,166 millones) durante el próximo año fiscal.

La obra busca asegurar agua tanto para el consumo de la población como para el funcionamiento del Canal de Panamá.