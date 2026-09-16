EE. UU. saca a Venezuela de lista antidrogas tras meses de presión y caída de Maduro

En la fotografía del 2 de septiembre pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas. Desde la captura del expresidente Nicolás Maduro, el giro de las relaciones con EE.UU. ha cambiado radicalmente. ( EFE/ RONALD PEÑA R )

Estados Unidos retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que, según Washington, han "fallado demostrablemente" en sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, un giro que se produce meses después de la ofensiva militar y política estadounidense contra el gobierno de Nicolás Maduro y en medio de una nueva relación con las autoridades interinas encabezadas por Delcy Rodríguez.

El presidente Donald Trump atribuyó la decisión a los cambios ocurridos tras la detención y salida del poder de Maduro y a una mayor cooperación de Caracas en materia antidrogas. La medida contrasta con la evaluación estadounidense del año anterior, cuando Venezuela figuraba junto a Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia entre los países que Washington consideraba que habían incumplido de manera demostrable sus compromisos contra las drogas.

"Gracias a la detención y remoción, por parte de mi administración, del antiguo dictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país contra los carteles", afirmó Trump en la evaluación anual de la Casa Blanca.

La decisión marca un cambio sustancial respecto al escenario que predominaba a finales de 2025. Estados Unidos había desplegado desde agosto de ese año una amplia fuerza aeronaval en el Caribe, cerca de Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de América Latina. La operación incluyó ataques contra más de 30 embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de drogas y la incautación de petroleros sancionados.

De la presión a la cooperación

El despliegue llegó a incluir al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande de la Armada estadounidense, que se incorporó en noviembre de 2025 al operativo regional contra el narcotráfico. En ese momento, Caracas denunciaba la presencia militar como una amenaza destinada a provocar un cambio de gobierno, mientras Washington sostenía que buscaba detectar y desarticular actividades ilícitas.

La ofensiva también tuvo apoyo logístico desde República Dominicana. Aeronaves militares estadounidenses operaron temporalmente desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas y contaron con autorización para utilizar la Base Aérea de San Isidro como parte de la misión regional antidrogas. Esas aeronaves fueron retiradas posteriormente del país.

El escenario cambió después de la captura de Maduro, quien fue trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico. La propia administración Trump presenta ahora la operación que terminó con su detención como parte central de su estrategia contra los carteles y sostiene que trabaja con las nuevas autoridades venezolanas.

Saab se declara culpable

El retiro de Venezuela de la lista se conoce, además, un día después de otro acontecimiento relacionado con el antiguo círculo de poder de Maduro: Alex Saab, empresario colombiano y exministro venezolano, se declaró culpable en Miami de conspiración para lavar dinero.

Saab, extraditado a Estados Unidos en mayo, había alegado inicialmente su inocencia, pero cambió su declaración y aceptó cooperar con los fiscales estadounidenses. Como parte del acuerdo, accedió a la confiscación de US$195 millones, según documentos judiciales citados por Reuters.

El expediente está relacionado con una trama que las autoridades estadounidenses vinculan al manejo de contratos públicos y al programa de alimentos subsidiados CLAP durante el gobierno de Maduro. Los documentos judiciales conocidos hasta ahora no precisan públicamente el alcance de la cooperación que Saab proporcionará a los fiscales.

Los acontecimientos reflejan el cambio registrado en menos de un año en las relaciones entre Washington y Caracas: de un despliegue militar estadounidense en el Caribe, ataques contra embarcaciones y fuertes acusaciones de narcotráfico contra el gobierno de Maduro, a una etapa en la que la Casa Blanca afirma que existe una creciente cooperación antidrogas con las autoridades interinas venezolanas.

Ese cambio es ahora formalizado con la exclusión de Venezuela de la lista de países que Washington considera que han incumplido de manera demostrable sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.