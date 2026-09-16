Encuentran muertos a los cinco ocupantes de avioneta siniestrada en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella comunicó la noticia. ( ARCHIVO DE EFE )

Los cinco ocupantes de una avioneta siniestrada este fin de semana en una zona montañosa de Colombia fueron encontrados muertos, informó este miércoles el presidente Abelardo de la Espriella.

La aeronave partió de la localidad selvática de Condoto, en el departamento del Chocó, hacia Bogotá y perdió el contacto a los pocos minutos de su despegue el domingo.

A bordo iban el piloto y cuatro miembros de una brigada médica de la Patrulla Aérea Civil (PAC), una organización privada que brinda servicios de salud en zonas remotas del país.

"Confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó (...) Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida", escribió en la red X el mandatario De la Espriella.

La búsqueda de supervivientes se realizaba "en un sector agreste y de difícil acceso, ubicado aproximadamente a 2.700 metros de altura", informó más temprano la Fuerza Aeroespacial de Colombia en X.

"Es una parte de la cordillera occidental del país, donde el ángulo de la pendiente es muy alto", dijo a primera hora del miércoles el general Luis Miguel Díaz, comandante del mando aéreo encargado de las labores de búsqueda en la zona.

Además, "la vegetación es virgen, los árboles son altos", lo que hace "difícil el desplazamiento" de los rescatistas, indicó en una entrevista con Caracol Radio.

Los accidentes aéreos en Colombia suelen estar relacionados con problemas técnicos, junto al complejo relieve y las condiciones climáticas tropicales del país.