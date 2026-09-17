Autoridades venezolanas detienen a opositor en pleno diálogo político

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora venozolana. ( EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ )

Funcionarios policiales detuvieron este jueves a un exalcalde opositor en Venezuela, mientras se lleva a cabo la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino y la oposición.

Javier Oropeza, exalcalde de Torres, fue detenido por varios agentes de la policía del servicio de inteligencia, luego de dar una entrevista en el diario El Informador, en el estado Lara (centro).

El dirigente opositor tenía apenas dos días de haber regresado al país luego de dos años en el exilio en España.

El arresto ocurre el mismo día en que inició el diálogo político liderado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera.

"Inmediatamente denunciamos el caso, exigimos su liberación y se han comprometido en hacer todas las diligencias para su pronta liberación", dijo Figuera tras conocer la detención.

"Estaremos atentos hasta que se cumpla, todos los presos políticos deben ser liberados", acotó en un mensaje en X.

Reacciones opositoras

Las negociaciones auspiciadas por Estados Unidos apuntan a una transición democrática en Venezuela. La agenda también incluye establecer garantías políticas y civiles.

"El régimen ha secuestrado en Barquisimeto al exalcalde de Torres, Javier Oropeza. Efectivos del SEBIN lo secuestraron arbitrariamente a plena luz del día", denunció la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

"Ésta es la naturaleza de este régimen. Por eso el país entero los detesta. Y por eso, los vamos a derrotar. ¡Fuerza, Javier! Habrá justicia", agregó Machado en un mensaje en X.

El exalcalde Oropeza fue subido a la fuerza a una camioneta y, según otros dirigentes, se desconoce adonde fue trasladado.

"¿Dónde está Javier Oropeza? Estamos en la sede de la DIE (División de Inteligencia Estratégica) de la Policía Nacional Bolivariana exigiendo respuestas de su paradero", dijo de su lado el opositor Juan Pablo Guanipa.

Tras la polémica reelección de Nicolás Maduro en julio se desató una ola de represión. Muchos opositores se fueron del país y otros cayeron presos.

Pero las detenciones son inusuales desde la intervención estadounidense en enero para capturar a Maduro.