Bachelet renuncia a candidatura a la secretaria general de la ONU

Fotografía de archivo de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, quien retiró este sábado su candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas (ONU). ( EFE/ SALVATORE DI NOLFI )

La expresidenta de Chile Michelle Bachelet retiró este sábado su candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas, semanas después de conocerse un sondeo que la sitúa en penúltimo lugar entre ocho candidatos.

Bachelet ironizó el 3 septiembre sobre las pocas posibilidades que tenia de ser secretaria general de la ONU en un evento universitario.

"Hoy anuncio que he decidido no continuar con mi candidatura a la secretaría general de las Naciones Unidas", indicó la exmandataria mediante un video difundido en sus redes sociales.

"Algunos creerán que no eran los tiempos para una candidatura como la que quise representar. No me arrepiento de haber emprendido este gran desafío", señaló.

Perdió fuerza

Bachelet destacó que su postulación ayudó a instalar el debate sobre la necesidad de que la próxima secretaria general sea una mujer latinoamericana e independiente.

"Contribuimos a instalar en el debate global que la próxima secretaria general debe ser una mujer de América Latina", manifestó.

La votación del Consejo de Seguridad realizada en agosto posicionó como favorita a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett con ocho votos favorables.

La exmandataria socialista fue nominada inicialmente en febrero pasado por el gobierno del expresidente chileno Gabriel Boric, junto con México y Brasil. Pero su candidatura perdió fuerza luego de que el nuevo mandatario chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, le retirara su apoyo.

"Agradezco muy especialmente a los presidentes de Brasil, Ignacio Lula da Silva, y de México, Claudia Sheinbaum, que respaldaron esta candidatura desde el primer día con generosidad y convicción", agregó.

Cinco mujeres aspiran

En 80 años de historia ninguna mujer ha ocupado la secretaría general del organismo mundial y apenas se registra un representante de América Latina: el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 y 1991.

Según una práctica no reglamentada y que no siempre se cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués Antonio Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.