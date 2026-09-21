El narcotráfico y el crimen organizado centrarán la reunión de Fernández y De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, recibirá este martes a su homóloga costarricense, Laura Fernández, para abordar la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, temas prioritarios para ambos.

Se trata del primer jefe de Estado que De la Espriella recibe en Colombia, con menos de dos meses en el cargo, y del primer viaje al exterior de Fernández desde que fue investida el pasado mayo.

Ambos presidentes acordaron celebrar la reunión durante una conversación telefónica en la que "plantearon la necesidad de reforzar la cooperación frente a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región", según un reciente comunicado de la Presidencia colombiana.

El encuentro se va a celebrar pocos días después de que Fernández asegurase que esta reunión era "muy urgente" porque quería evitar "que la basura de allá no se vaya a venir para acá".

"Muy bien que Colombia esté combatiendo el narcotráfico y los sembradíos de cocaína en ese país, pero eso no significa que yo quiero que los que expulsan de allá se me vayan a venir para acá", expresó Fernández la semana pasada.

La presidenta costarricense agregó que se trata de una "reunión de emergencia" para "hablar de cosas complicadas" que están sucediendo en su país y para la cuales es preciso "estrechar alianzas con el Gobierno de Colombia".

"Hay algunos grupos que quieren robarnos la paz, desde el crimen organizado y el narcotráfico", denunció.

Coalición contra el narcotráfico

La Presidencia colombiana señaló por su parte que la cita hace parte de la estrategia del Gobierno de De la Espriella para fortalecer la cooperación regional frente a amenazas criminales que, según su planteamiento, requieren respuestas coordinadas entre los Estados.

El Gobierno colombiano, que a la interna ha hecho de la mano dura su enseña contra el crimen organizado y el narcotráfico, también indicó que continuará promoviendo alianzas con otros países de la región para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Tanto Colombia como Costa Rica forman parte del Escudo de las Américas, también conocida como Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

Esta iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, y varios Gobiernos latinoamericanos de derecha busca reforzar la cooperación regional en la lucha contra el tráfico de narcóticos y el crimen organizado transnacional.

La reunión se llevará a cabo en la sede presidencial de Barranquilla, ciudad caribeña que De la Espriella apunta a convertir en capital alterna de Colombia y a donde ha trasladado parte de su agenda.

Allí recibió el pasado 8 de septiembre al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el primer alto cargo exterior en visitar Colombia desde la toma de posesión de De la Espriella. En aquella ocasión la seguridad y la lucha contra el narcotráfico también fueron puntos esenciales de la agenda.