Sismo de magnitud 5.2 sacude la frontera amazónica entre Perú y Ecuador

Imagen del terremoto de magnitud 7.2 que sacudió Perú en agosto y dejó dos heridos. ( EFE )

Un sismo de magnitud 5.2 se registró la madrugada de este martes cerca de la frontera de Perú con Ecuador, en la región amazónica de Loreto, sin que las autoridades hayan informado hasta el momento de víctimas ni daños materiales.

El movimiento ocurrió a las 05:22 hora local (10:22 GMT) y tuvo su epicentro a 67 kilómetros al noreste de Andoas, en la provincia de Datem del Marañón, según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El organismo situó el hipocentro a 150 kilómetros de profundidad.

La profundidad del movimiento contribuyó a que sus efectos en la superficie fueran reducidos. En Andoas fue percibido con una intensidad II en la escala de Mercalli, correspondiente a un movimiento muy leve. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador también registró el evento y calculó una magnitud cercana a 5.

El temblor se produjo en una zona que había experimentado otro movimiento de consideración apenas dos semanas antes. El pasado 14 de septiembre, un sismo de magnitud 4,8 tuvo su epicentro a 112 kilómetros al oeste de Andoas y una profundidad de 117 kilómetros. En esa ocasión alcanzó una intensidad III en la localidad amazónica y tampoco se reportaron daños personales ni materiales.

Varios sismos en septiembre

La jornada del 14 de septiembre fue particularmente activa en Perú. Además del movimiento de Loreto, el IGP registró ese día tres temblores en la región de Puno, en el sur del país, uno de magnitud 4,0 frente a Tumbes, cerca de la frontera ecuatoriana, y posteriormente otro de magnitud 4.0 en Satipo, región de Junín.

El sismo de Tumbes ocurrió a las 04:23 de la madrugada, con epicentro a 43 kilómetros al noroeste de esa ciudad y a una profundidad de 23 kilómetros. Alcanzó una intensidad de entre II y III, según el reporte del Centro Sismológico Nacional.

En Puno, tres movimientos se concentraron alrededor de San Gabán. Los dos primeros, de magnitud 3,5, se produjeron a las 03:22 y 07:46, mientras que un tercero, de magnitud 3,9, fue registrado a las 09:20. Este último alcanzó intensidad III. Ninguno provocó daños de consideración.

Horas después, a las 21:27, un sismo de magnitud 4,0 y 107 kilómetros de profundidad se produjo a 35 kilómetros al noreste de Satipo, en Junín. Fue el sexto movimiento registrado en Perú durante aquella jornada, de acuerdo con la información difundida por las autoridades.

La actividad también ha sido perceptible del lado ecuatoriano. El 15 de septiembre, por ejemplo, un sismo de magnitud 2,7 con epicentro en Tabacundo fue sentido en sectores rurales de Quito y del cantón Pedro Moncayo, un día después de otro movimiento de magnitud similar localizado en Puembo, dentro del sistema de fallas de Quito. Estos eventos corresponden a una fuente sísmica distinta de los movimientos profundos registrados en la Amazonía peruana.

Cerca de 700 eventos este año

El movimiento de este martes en Loreto figura como el sismo número 697 registrado por el IGP en Perú durante 2026, de acuerdo con el registro actualizado del Centro Sismológico Nacional.

Perú y Ecuador forman parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa franja de elevada actividad tectónica que rodea buena parte del océano Pacífico. En esta región interactúan distintas placas tectónicas y se concentra la mayor parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

En el caso peruano, buena parte de la actividad sísmica está vinculada a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, aunque existen también fallas corticales capaces de producir movimientos locales.

Por el momento, las autoridades peruanas mantienen el seguimiento del sismo registrado este martes en Loreto, mientras los primeros reportes oficiales no dan cuenta de afectaciones a personas ni a infraestructuras en las poblaciones próximas al epicentro.