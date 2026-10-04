Brasil se encamina a segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Lula

SÃO BERNARDO DO CAMPO (BRASIL), 04/10/2026.- El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, saluda luego de votar en un colegio electoral este domingo, en la ciudad de São Bernardo do Campo (Brasil). EFE/ Isaac Fontana. ( EFE )

Brasil se encaminaba este domingo a una segunda vuelta presidencial, según una proyección de Datafolha difundida por Reuters. Con alrededor del 65 % escrutado, el senador Flávio Bolsonaro obtenía el 49.58 % de los votos, frente al 42.25 % del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La ventaja se estrechaba conforme avanzaba el conteo: los estados del sur, favorables a Bolsonaro, reportaban más rápido que el nordeste, bastión de Lula. Son cifras provisionales; para ganar se necesita superar el 50 % de los votos válidos.

El Bolsonaro que disputa la presidencia es Flávio, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El senador representa la continuidad del movimiento de su padre, quien cumple una condena de 27 años por intentar revertir su derrota electoral de 2022. Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato. La contienda prolonga la profunda polarización política del país.

Las encuestas anticipan una segunda vuelta muy competitiva. El agregador de sondeos de UOL situaba a Lula con el 45.1 % y a Flávio con el 44.8 % en ese escenario, una diferencia que no permite establecer un favorito claro. Esas cifras corresponden a intención de voto, no al escrutinio de este domingo.

La seguridad pública, la economía y la protección de la Amazonía figuraron entre los principales asuntos de campaña. Cerca de 159 millones de brasileños estaban habilitados para participar en una jornada que también renovaba gobernadores, el Congreso y las asambleas estatales.

La eventual segunda vuelta está prevista para el 25 de octubre. La proyección periodística debe distinguirse de la confirmación oficial del Tribunal Superior Electoral, cuyo sistema continúa totalizando los resultados conforme recibe los boletines de las urnas.