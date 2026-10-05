Bolsonaro en posición de fuerza contra Lula impulsado por ola conservadora en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro ofrece declaraciones luego de conocer los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, donde venció en la primera vuelta y afirmó que "Brasil quiere cambio", en Brasilia (Brasil). ( EFE/ ANDRE BORGES )

El derechista Flávio Bolsonaro encara en posición de fuerza el balotaje en Brasil el 25 de octubre, impulsado por una ola conservadora contra la que deberá batallar el presidente Lula para intentar una remontada.

El senador, de 45 años, obtuvo 47% de los votos en la primera vuelta del domingo, frente a 45% del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a quien las encuestas daban una pequeña ventaja hasta la víspera de los comicios.

Sumó 56 millones de votos, más que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de 2018 que ganó (49 millones) y de 2022, que perdió contra Lula (51 millones).

El avance de la derecha se sintió también en el Congreso. El bolsonarismo casi duplicó sus escaños en el Senado, que pasaron de 15 a 28, con figuras como la ex primera dama Michelle Bolsonaro.

El diputado Nikolas Ferreira, uno de los rostros jóvenes del movimiento conservador brasileño, se convirtió en el cargo más votado de la historia del país, con más de tres millones de votos.

Bolsonaro ganó además en los mayores colegios electorales del país, esto es, los estados de Sao Paulo, Rio de Janeiro y Minas Gerais.

La Bolsa de Sao Paulo abrió este lunes con un alza de 8%, una clara señal de apoyo de los mercados al senador.

Flávio Bolsonaro, poco conocido a nivel nacional hace unos meses, se define como "más moderado" que su padre, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado contra Lula.

Pero recuerda que el ultraderechista es su "brújula".

"Prórroga"

Lula, de 80 años y en busca de un cuarto mandato, admitió que el resultado fue "inesperado".

"Estamos en la prórroga y ahí es donde vamos a convencer al pueblo brasileño", dijo en Sao Paulo.

El mandatario centró su campaña en la defensa de la soberanía frente a la presión del presidente estadounidense, Donald Trump, y en recordar el legado de sus tres gobiernos, con una larga lista de programas sociales.

Su rival prometió combatir el alto precio de la carne y otros productos, y mano dura contra la inseguridad rampante.

"Está decretado el fin de la era del Partido de los Trabajadores" de Lula, llegó "el cambio en nuestro país", aseguró un triunfante Flávio Bolsonaro el domingo en Brasilia.

Blancos, nulos y abstención

"El resultado fue un voto para el bolsonarismo y un voto antipetista", el movimiento de Lula, dijo a la AFP la politóloga Carolina Botelho, de la Universidad del Estado de Rio de Janeiro.

"Lula todavía tiene chances", pero desde el retorno de la democracia, quien sale con ventaja en la primera vuelta de unas presidenciales en Brasil gana la segunda, recordó.

Según la analista, el izquierdista buscará a quienes votaron en blanco o nulo y a quienes no acudieron a las urnas. La abstención rondó el 21%.

Los candidatos menores, que se repartieron un porcentaje de casi 8% que puede ser determinante en el balotaje, son todos de derecha.

Durante el tercer mandato de Lula la inflación se mantuvo a raya y el desempleo cayó, pero los brasileños se quejan del costo de vida y están hastiados con la delincuencia.

Hace cuatro años, Lula derrotó a Jair Bolsonaro por apenas 1.8 puntos porcentuales.

Apoyos externos

La ventaja de Flávio Bolsonaro frente a Lula se inscribe en un fenómeno global del crecimiento de la derecha, que se ha impuesto en varias elecciones en América Latina bajo la influencia de Trump.

El presidente argentino, Javier Milei, felicitó en X al senador por su ventaja ante el "comunista" Lula.

"Hoy mi corazón está con Brasil, que Dios se apiade del hermano país como lo hizo con Colombia. El verdadero cambio es derrotar a la izquierda", escribió el colombiano Abelardo de la Espriella en la misma red.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, deseó este lunes a Bolsonaro una "gran victoria" en el balotaje.

Trump, que impuso aranceles y sanciones a Brasil tras la condena de Jair Bolsonaro, no ha respaldado explícitamente a su hijo, pero dice seguir "muy de cerca" las elecciones.