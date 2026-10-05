Cilia Flores tiene un "delicado" problema cardíaco en prisión, afirma hijo de Maduro

A principios de septiembre pasado la ex primera dama venezolana Cilia Flores solicitó prisión domiciliar en Nueva York alegando afecciones de salud. En la imagen de archivo se muestra alegre durante una actividad, junto a su esposo y también arrestado en Estados Unidos, Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela. ( EFE )

Cilia Flores, esposa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y detenida en Estados Unidos desde enero, enfrenta un problema cardíaco que requiere una intervención médica, aseguró este lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del exmandatario, mientras la defensa intenta conseguir que la dirigente chavista abandone la cárcel y permanezca bajo arresto domiciliario.

Flores "tiene un tema en el corazón muy delicado", declaró Maduro Guerra a la AFP en Caracas. El diputado venezolano afirmó que la ex primera dama se encuentra recluida "con 40 mujeres" y cuestionó las condiciones en las que tendría que recuperarse de una eventual intervención médica. "No hay condiciones para que después de una intervención como la que hay que hacerle se pueda recuperar plenamente", sostuvo.

La afirmación coincide con los argumentos que sus abogados han presentado ante la Justicia estadounidense. Diario Libre publicó el 30 de septiembre que la defensa asegura que Flores ha registrado desde su detención una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular y un episodio de 30 minutos de intensa opresión en el pecho, después del cual, según los abogados, no se le practicaron los análisis clínicos que consideraban necesarios.

La defensa sostiene además que antes de su captura su afección cardíaca se encontraba estable y era controlada mediante una inyección mensual. Ahora toma cuatro medicamentos y, de acuerdo con sus abogados, necesita una exploración coronaria y una intervención. Los defensores también han señalado que ha perdido peso y dos molares desde que permanece encarcelada.

Una audiencia esta semana

Flores, de 69 años, está recluida en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC) después de ser capturada junto con Maduro durante la operación militar estadounidense realizada en Caracas el 3 de enero y posteriormente trasladada a Nueva York.

De acuerdo con los documentos judiciales citados por medios, llegó al centro de detención con heridas en la frente y otras lesiones y pasó sus primeros tres meses encarcelada bajo régimen de aislamiento.

El deterioro de su salud se ha convertido en uno de los principales argumentos de sus abogados para solicitar que pueda esperar el juicio fuera de prisión. La defensa ha propuesto su traslado a una residencia privada en Nueva York bajo condiciones estrictas de vigilancia.

El juez federal Alvin K. Hellerstein fijó para este 8 de octubre una audiencia para analizar la solicitud de arresto domiciliario. La Fiscalía estadounidense se opone a su puesta en libertad y sostiene que existe un elevado riesgo de fuga y que Flores representa un peligro para el público.

Una figura histórica del chavismo

Flores no solo ha sido la compañera política y sentimental de Maduro durante décadas. Es una de las dirigentes que acompañaron al chavismo desde antes de la llegada de Hugo Chávez al poder.

Nacida en el estado de Cojedes en 1956 y graduada en Derecho por la Universidad Santa María de Caracas, se incorporó al movimiento que dio origen al chavismo y formó parte del grupo de abogados que defendió a Chávez después de la fallida intentona golpista de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez.

Fue durante sus visitas a Chávez en prisión cuando conoció a Maduro, diez años menor que ella. La pareja no tuvo hijos en común, aunque Flores tenía tres hijos de un matrimonio anterior y Maduro también tenía un hijo.

Su ascenso político acompañó la consolidación del chavismo. Fue elegida diputada en 2000 y, en agosto de 2006, se convirtió en la primera mujer en presidir la Asamblea Nacional venezolana, puesto que ocupó hasta 2011. Hugo Chávez la nombró procuradora general de la República en 2012.

Cuando Maduro asumió la Presidencia en 2013, Flores pasó a desempeñar el papel de primera dama, aunque el chavismo adoptó para ella la denominación de "primera combatiente". Posteriormente regresó a la Asamblea Nacional y formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente.

El antecedente de sus sobrinos

Su nombre había aparecido anteriormente en expedientes estadounidenses relacionados con narcotráfico debido al caso de dos sobrinos, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas.

Ambos fueron detenidos en Haití en 2015 durante una operación de agentes encubiertos de la agencia antidrogas estadounidense (DEA), trasladados a Nueva York y condenados en 2017 a 18 años de prisión por intentar introducir 800 kilos de cocaína en Estados Unidos. En 2018, Washington también impuso sanciones económicas a Flores y otros dirigentes venezolanos.

Ahora es ella quien enfrenta un proceso penal en Nueva York. Flores y Maduro se han declarado no culpables de las acusaciones presentadas por Estados Unidos. Entre los cargos contra ella figuran conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas.

El juicio conjunto está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027. Según los documentos publicados, Flores enfrenta, en caso de ser declarada culpable, una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y una máxima de cadena perpetua.