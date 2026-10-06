Agoniza uno de los mayores símbolos del socialismo en Cuba

Un hombre trabaja en una tienda de racionamiento, conocida localmente como bodega (tienda de comestibles), en La Habana, el 5 de octubre de 2026. El gobierno de Cuba está sustituyendo las emblemáticas tiendas de racionamiento del país, consideradas durante mucho tiempo como uno de los símbolos más visibles del modelo igualitario que caracterizó al socialismo cubano, por nuevos Mercados de Barrio. ( YAMIL LAGE / AFP )

Sesenta años después, la libreta con la que se abastecieron millones de cubanos a precios subsidiados está a punto de desaparecer. Los mercados de barrio sustituyen de a poco las bodegas donde antes circulaba esta cartilla, símbolo de la igualdad que quiso imponer la Revolución.

"Es un cambio total de lo que siempre vivimos", dice a la AFP Paula Sonia Santiago, de 64 años, frente a un "mercado de barrio" en La Habana.

Estos pequeños comercios despuntan en medio de la reforma económica que lleva a cabo el gobierno comunista bajo la presión del gobierno de Donald Trump.

Sometida al embargo estadounidense, agravado con el bloqueo petrolero, Cuba se adentra a una economía de mercado después de décadas de modelo estatista.

La histórica red de bodegas en caída libre

Sin un aviso oficial, los cubanos asisten al fin de la red de bodegas donde con apenas una libreta se abastecían de alimentos básicos por los que pagaban una décima parte de su valor en el mercado.

"El cubano se siente mal, porque no estamos acostumbrados" a vivir sin ese sistema, se lamenta Santiago.

Para esta mujer, como para muchos cubanos, este cambio representa sobre todo la pérdida de un acceso seguro y asequible a productos básicos en una isla donde el 66% de sus 9.4 millones de habitantes vive en situación de pobreza, según un estudio privado publicado recientemente.

El sistema de las bodegas y de la libreta fue implantado por Fidel Castro (1926-2016) en 1963, ante la escasez de alimentos que el gobierno comunista atribuyó al embargo que Washington acababa de imponer a la isla.

En la llamada época de las vacas gordas, un cubano, independientemente de sus ingresos, podía comer todo un mes con la canasta subsidiada que garantizaba la libreta.

La libreta representó una carga de 1,000 millones de dolares anuales para el Estado cubano, según datos oficiales.