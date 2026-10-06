Investigan muerte de influencer mexicana, su pareja y sus tres hijos en Nuevo León

El hecho ocurrido en Nuevo León apunta a que se trataría de cuádruple homicidio y luego la mujer se habría quitado la vida. ( INSTAGRAM )

La Fiscalía de Nuevo León mantiene como principal hipótesis que Cinthia Abigail Tamez Rivera, conocida en redes sociales como Cindy Tamez, mató a su pareja y a sus tres hijos menores de edad antes de quitarse la vida en Montemorelos, México.

Los cinco integrantes de la familia fueron encontrados muertos el pasado 30 de septiembre en dos puntos separados por unas pocas cuadras. Las autoridades localizaron inicialmente a Tamez y a uno de sus hijos dentro de un vehículo y posteriormente hallaron en la vivienda familiar los cuerpos de su pareja, Leodegario Moya Garza, y de los otros dos menores. Todos presentaban heridas de arma de fuego.

El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, explicó que los primeros peritajes apuntan a que Tamez habría atacado primero a su pareja y a dos de los niños en la residencia, para posteriormente salir del lugar con el tercer menor.

La mujer y ese niño fueron encontrados después dentro de una camioneta. La Fiscalía sostiene preliminarmente que Tamez habría matado al menor y luego se habría quitado la vida.

Las autoridades encontraron un arma de fuego en la escena y determinaron que los casquillos recuperados en los dos lugares presentan coincidencias, uno de los elementos que sustenta la principal línea investigativa. Sin embargo, la Fiscalía ha subrayado que el expediente permanece abierto mientras se analizan videos de seguridad, testimonios y otros indicios.

Una publicación horas antes

El caso ha provocado especial atención por una publicación realizada por Tamez en TikTok pocas horas antes de que fueran encontrados los cuerpos.

En el video, la creadora de contenido difundió un mensaje en el que advertía que no todos conocían su "lado malo" y señalaba, en esencia, que era capaz de perjudicarse a sí misma con tal de perjudicar también a otra persona.

La publicación comenzó a ser examinada públicamente después de conocerse la principal hipótesis de la Fiscalía, aunque las autoridades no han establecido que el mensaje constituya por sí mismo una explicación o anuncio de lo ocurrido.

Tamez tenía decenas de miles de seguidores en TikTok, plataforma en la que compartía contenidos sobre su vida cotidiana, reuniones, vehículos, viajes y actividades familiares.

Investigan una discusión previa

Las autoridades también investigan lo ocurrido durante las horas anteriores a las muertes.

Según los datos preliminares divulgados por la Fiscalía, la noche anterior habría tenido lugar una reunión en la residencia familiar y posteriormente una discusión. Los investigadores intentan determinar si ese episodio tuvo alguna relación con los hechos.

La Fiscalía de Nuevo León no ha dado por concluida la investigación y mantiene abiertas las diligencias para precisar la secuencia completa y establecer si alguna otra persona tuvo participación en los acontecimientos.